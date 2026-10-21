Starbucks exigirá consumir para ocupar un asiento en sus cafeterías de China

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Pekín, 21 oct (EFE).- La cadena estadounidense Starbucks comenzará este jueves a exigir a los clientes que realicen una consumición para ocupar un asiento en sus más de 8.000 establecimientos de China, una medida que ya aplica en Norteamérica y que ha generado opiniones divididas entre los consumidores del país asiático.

Starbucks China confirmó este miércoles al diario local The Paper que la nueva política entrará en vigor el 22 de octubre en todos sus establecimientos del país y que colocará carteles informativos para comunicarla a los clientes.

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La compañía aseguró que proporcionará instrucciones unificadas a sus empleados para aplicar la norma con un trato cordial y flexible, especialmente ante situaciones excepcionales o cuando necesiten asistencia mujeres embarazadas o personas con movilidad reducida.

El anuncio generó opiniones divididas entre los consumidores chinos, hay quienes defienden que los asientos deben reservarse a los clientes que pagan y quienes consideran que la restricción perjudica la imagen de la cadena y limita su función como espacio de encuentro y descanso.

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La decisión llegó después de varios episodios polémicos relacionados con la ocupación prolongada de asientos sin consumir, entre ellos uno ocurrido en 2024 en Xi'an (centro), donde unos empleados pidieron a varios clientes que abandonaran una cafetería.

En julio de 2025, un establecimiento de Tianjin (norte) retiró carteles que exigían consumir para sentarse tras las críticas recibidas, mientras que otro de Nanchong (suroeste) llegó a encadenar sus mesas y sillas exteriores ante su ocupación habitual por personas que no compraban nada.

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La medida cuenta con un precedente en Estados Unidos y Canadá, donde Starbucks recuperó en enero de 2025 la exigencia de consumir para utilizar sus instalaciones, incluidos los aseos, y puso fin a una política de acceso libre adoptada en 2018 tras la polémica detención de dos hombres negros en una cafetería de Filadelfia.

La nueva norma también reabre el debate sobre el denominado 'tercer espacio', concepto con el que Starbucks ha presentado tradicionalmente sus establecimientos como lugares de encuentro y descanso al margen del hogar y el trabajo.

La cadena, que a finales de septiembre contaba con 8.342 cafeterías en China, afronta una creciente competencia de marcas locales de menor precio y completó en abril de este año su alianza con la firma de inversión Boyu Capital, acordada en noviembre de 2025, para gestionar su negocio en el país. EFE

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