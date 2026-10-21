104-116. Aday Mara debuta a lo grande en la NBA y opaca a Wembanyama

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(Corrige el tercer párrafo. Bien: 7 puntos)

Chicago (EE.UU.), 20 oct (EFE).- El español Aday Mara debutó este martes en la NBA con una victoria de los Oklahoma City Thunder por 116-104 en el campo de los San Antonio Spurs y dejó un tapón espectacular a Victor Wembanyama, que no anotó su primer tiro de campo hasta el final del tercer cuarto.

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Mara frenó al francés y culminó también un 'alley-oop' para el 70-84 en el tercer periodo, dos acciones de impacto en su estreno en la NBA tras proclamarse campeón de la NCAA con Michigan y ser elegido por Oklahoma City con el número doce del draft.

El pívot español aportó siete puntos, dos rebotes, una asistencia y un tapón en diez minutos y 56 segundos, con tres de cuatro en tiros de campo.

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Wembanyama terminó con doce puntos, trece rebotes, tres asistencias y seis tapones, pero con uno de trece en tiros, y vio los últimos minutos desde el banquillo.

El francés acumuló doce lanzamientos fallados antes de estrenar su cuenta de canastas con un 'alley-oop' a pase de De'Aaron Fox que supuso el 80-93 al final del tercer periodo. Hasta entonces, solo había anotado desde la línea de personal.

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Shai Gilgeous-Alexander lideró a los Thunder con 32 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias. Jared McCain fue decisivo con veinte puntos y seis triples en ocho intentos, mientras que Chet Holmgren sumó catorce puntos, siete rebotes y cuatro tapones.

Oklahoma City llegó a mandar por 26 puntos en la primera mitad, con el 33-59, y se marchó al descanso con un 44-65. Gilgeous-Alexander llevaba 16 puntos, McCain once y Holmgren diez. Julian Champagnie y Wembanyama, ambos con ocho, encabezaban a unos Spurs deslucidos.

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El encuentro reeditó la última final del Oeste y tuvo intensidad, contactos y chispas entre Wembanyama y los Thunder, también en la segunda mitad.

San Antonio encontró en Dylan Harper un motor para sus intentos de remontada en el último cuarto, pero McCain respondió desde el perímetro. Su sexto triple, que igualó su récord personal, colocó el 97-107 y frenó el empuje local.

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Stephon Castle fue el máximo anotador de los Spurs con 24 puntos y cinco triples. Harper acabó con dieciocho puntos, siete rebotes y cinco asistencias, y Fox añadió catorce, siete y siete.

La NBA arrancó también con las victorias de los Detroit Pistons ante los Boston Celtics (121-113) y de los Philadelphia 76ers frente a los New York Knicks (100-106), en el debut de LeBron James con los Sixers. EFE

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