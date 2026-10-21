Zuckerberg estudia irse de California si prospera un impuesto a los ricos, dice Meta

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Nueva York, 21 oct (EFE).- Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, estudia irse del estado de California, en el que reside, si prospera un impuesto a los ricos que se someterá a votación en las elecciones legislativas del 3 de noviembre en EE.UU., reveló este miércoles la empresa.

En un documento entregado a la Comisión de Mercado y Valores de EE.UU. (SEC) tras la publicación de los resultados del trimestre, Meta advierte de las consecuencias si la 'Proposición 40 de California', conocida como el "impuesto a la riqueza de California", se convierte en ley en el estado.

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Meta señala que Zuckerberg puede verse "obligado a realizar un pago de impuestos considerable, de varios miles de millones de dólares, en función de su participación accionarial", por lo que informó a un comité especial de que estaba "evaluando trasladar su residencia principal fuera de California".

En ese sentido, señala que desde 2013 Zuckerberg "ha percibido un salario de tan solo 1 dólar al año" y nunca ha solicitado, ni lo hace ahora, una "remuneración adicional", en parte porque eso tendría efectos sobre el precio de las acciones y, en última instancia, el liderazgo del empresario.

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El comité especial mencionado trabajó en unas nuevas acciones de clase C sin derecho a voto que se pagarán a través de un dividendo e irán acompañada de una división de acciones, según se anunció hoy, y con el que la empresa busca que Zuckerberg "conserve el control de voto".

El traslado de Zuckerberg, señala, "incluida la puesta a la venta de sus propiedades residenciales en California, sería público e inevitablemente advertido y comentado por los empleados de la compañía y, por consiguiente, suscitaría interrogantes sobre la dirección" en el futuro.

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El comité dijo que recordó las "dificultades" de Meta cuando en la pandemia de covid-19 Zuckerberg no podía "estar físicamente" con el equipo directivo, y no quiere que esa situación se repita.

Asimismo, detalló que a 1 de octubre de 2026, Zuckerberg ostentaba el 60,6 % del poder de voto de Meta y que una de las razones "previsibles" por las que este puede reducirse al 50 % a corto o medio plazo es que "tuviera que pagar el impuesto a la riqueza de California".

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El impuesto, explica, "lo obligaría a vender acciones o, al menos, a obtener préstamos utilizándolas como garantía". EFE