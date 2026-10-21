'Gazir Contra Todos': 200 batallas y 250 rivales en una maratón de 'freestyle' en España

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Madrid, 21 oct (EFE).- El 'freestyler' español Gazir afrontará el próximo 7 de noviembre uno de los mayores desafíos de su carrera en el evento 'Gazir Contra Todos', que reunirá en la ciudad española de Gijón a algunas de las figuras más importantes de estas competiciones de rap improvisado, donde intentará completar 200 batallas durante doce horas.

El reto, que tendrá lugar en Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, uno de los mayores complejos arquitectónicos y culturales de España, supondrá una prueba de resistencia física, mental y creativa sin precedentes en su trayectoria y en la de la propia disciplina, informaron hoy los organizadores del evento, Red Bull Batalla.

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Entre los rivales confirmados destacan el mexicano Aczino, tricampeón internacional de Red Bull Batalla (2017, 2021 y 2022), que volverá a cruzarse con el español tras su enfrentamiento en la Final Internacional de 2022; el argentino Mecha, el colombiano Valles-T, subcampeón internacional en 2019, y el venezolano McKlopedia, uno de los referentes históricos de la disciplina.

Ante un máximo de 250 rivales y con un margen de apenas 10 derrotas, Gazir deberá encadenar 150 enfrentamientos individuales y otros 50 en formato de dos contra uno, sin material preparado ni posibilidad de réplica.

Una exigencia que, por volumen competitivo, equivaldría aproximadamente a disputar ochenta competiciones nacionales de Red Bull Batalla en una sola jornada, tomando como referencia las cuatro batallas necesarias para proclamarse campeón, explicó la organización.

También estarán presentes los españoles Bnet, campeón internacional en 2019; Noult e Invert, vencedores en 2009 y 2014, respectivamente; y figuras de larga trayectoria como Piezas, Blon y Zasko.

La competición estará dividida en diez bloques de veinte batallas, integrados por quince enfrentamientos individuales y cinco duelos de dos contra uno ante aficionados seleccionados mediante la aplicación de Red Bull Batalla.

Todos seguirán un mismo formato, aunque las batallas individuales podrán incorporar objetos y otros estímulos para incrementar la dificultad de la improvisación.

Cada bloque culminará con un enfrentamiento especial, de mayor duración, ante un campeón nacional o un competidor que haya alcanzado el podio internacional.

La exigencia también estará marcada por la escasez de descansos, ya que Gazir únicamente dispondrá de cuatro minutos de recuperación cada dos bloques, que coincidirán con la rotación de presentadores, DJ y jurado.

Una denominada 'barra de vida' contabilizará sus derrotas y pondrá fin al desafío si alcanza las diez, en una prueba que exigirá mantener la concentración, la capacidad de respuesta y la originalidad durante doce horas de improvisación ininterrumpida.

La organización desvelará el próximo martes la lista completa de participantes, mientras que los aficionados podrán elegir mediante votación popular al rival que protagonizará el último enfrentamiento de la jornada.

El evento supondrá, además, un regreso a los orígenes para Gazir, que volverá a su Asturias natal (región donde se encuentra Gijón), escenario de sus primeros pasos en el rap improvisado.

La cita contará con acceso gratuito hasta completar aforo y podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla. EFE

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