El tren cede terreno frente al camión en UE y la carga cae en España un 23 % en una década

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Bruselas, 21 oct (EFE).- El transporte ferroviario de mercancías sigue perdiendo terreno frente al camión en la Unión Europea, donde su cuota de mercado ha descendido en veinte de los veinticinco Estados miembros con red ferroviaria, mientras que en España el volumen de carga transportada por tren se redujo un 23,2 % entre 2014 y 2024.

Así lo recoge un estudio encargado por la Comunidad de Empresas Ferroviarias y de Infraestructuras Europeas (CER) y difundido este miércoles, que señala que el ferrocarril ha pasado de transportar el 18,8 % de las mercancías desplazadas por tierra en la UE en 2014 al 16,6 % en 2024, mientras que el transporte por carretera creció aproximadamente un 18 % durante ese período.

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En España, las toneladas transportadas por ferrocarril disminuyeron un 23,2 % en esa década, aunque la caída fue del 10 % si se mide en toneladas-kilómetro, una unidad que tiene en cuenta la distancia recorrida por las mercancías.

Esa diferencia se explica porque la distancia media de los trayectos ferroviarios españoles aumentó de 365 a 428 kilómetros, lo que amortiguó estadísticamente el descenso de la carga.

La evolución contrasta con la registrada en Alemania, Italia y Polonia, donde el transporte ferroviario de mercancías, medido en toneladas-kilómetro, creció un 12,8 %, un 13,8 % y un 15,8 %, respectivamente.

El informe, elaborado por las consultoras Rel-I y Ecorys, identifica la falta de fiabilidad como la principal debilidad comercial del ferrocarril europeo, por delante incluso de los precios.

Según el estudio, aproximadamente uno de cada tres trayectos ferroviarios reservados nunca llega a realizarse y sólo entre el 20 % y el 25 % de las solicitudes de capacidad se mantienen sin modificaciones hasta la circulación efectiva del tren.

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A ello se suman las obras de infraestructura mal coordinadas, la falta de rutas alternativas y unos costes que, según los testimonios recogidos, son entre un 10 % y un 20 % superiores a los del transporte por carretera en numerosas conexiones.

El documento también señala deficiencias en la conexión ferroviaria de los puertos, especialmente en España, donde el tren transporta apenas el 8,5 % de los contenedores que entran o salen por tierra del puerto de Valencia y el 5 % de los de Algeciras, frente a más del 50 % en Hamburgo (Alemania).

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El diagnóstico contrasta con el objetivo comunitario de aumentar un 50 % el tráfico ferroviario de mercancías para 2030 y duplicarlo en 2050. EFE