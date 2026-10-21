Alba Silva rompe su silencio tras el violento asalto a su casa: "Aún sigo en shock. No tengo palabras"

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Alba Silva y Sergio Rico están absolutamente devastados después de que cinco encapuchados, con armas de fuego, asaltasen su residencia en una exclusiva urbanización situada a las afueras de Sevilla este lunes en torno a las 22.00 horas cuando se encontraban en el interior cenando con sus dos hijos, Carla (2) y Sergio (4 meses), y la madre de la influencer.

Tal y como revelaba este martes el programa 'Vamos a ver', los ladrones accedieron a la casa por la puerta principal aprovechando que la alarma estaba desconectada y, aunque la familia pudo esconderse en una habitación al darse cuenta de que había alguien más en su vivienda, derribaron la puerta y de forma muy violenta les habrían amenazado e intimidado -se dice incluso que habrían apuntado con un arma a la madre de Alba y que habrían atado y amordazado al futbolista- antes de arrasar con todos los objetos de valor, joyas y relojes que tenía la pareja.

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Después de unos minutos (no saben cuántos) que se hicieron interminables, los asaltantes -muy profesionales y de origen extranjero, por lo que se especula que podrían pertenecer a una banda criminal organizada y que el robo estaría planificado al detalle- abandonaban el lugar con el cuantioso botín y Alba y Sergio llamaban a los servicios de emergencia y a las autoridades, que ya han iniciado una investigación de la que por el momento se desconoce ningún detalle.

Durísimos momentos en los que Alba ha hablado con el periodista Kike Calleja, confesando angustiada sin poder contener las lágrimas que tanto ella como Sergio están devastados y en shock por lo ocurrido, todavía con el susto en el cuerpo después de haber sido víctimas de un violento robo en presencia de sus pequeños.

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Ante el aluvión de muestras de cariño y preocupación que han recibido tras hacerse público lo sucedido, la influencer ha querido lanzar un mensaje tranquilizador en redes sociales: "Aún sigo en shock después de la noche de ayer. No tengo palabras", ha reconocido a través de sus stories, asegurando que "lo único realmente importante, gracias a Dios, es que nuestra familia está a salvo". "Gracias a todos por la preocupación" ha concluido.