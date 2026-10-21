El arte de Lavinia Fontana, Picasso y Sonia Delaunay entra en nuevas colecciones públicas tras TEFAF

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Las obras de Lavinia Fontana, Pablo Picasso y Sonia Delaunay-Terk se incorporan a nuevas colecciones públicas tras las adquisiciones realizadas por museos e instituciones internacionales en las ferias TEFAF Maastricht y TEFAF Nueva York de 2026, entre las que destaca la entrada del primer cuadro de la pintora renacentista italiana en los fondos del Instituto de Arte de Chicago.

La institución estadounidense ha adquirido 'Cristo expulsando a los mercaderes del templo', de Lavinia Fontana, una obra presentada por la galería Trinity Fine Art que se convierte en la primera pintura de esta artista en formar parte de su colección. Fontana fue una de las pintoras destacadas del Renacimiento italiano.

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Por su parte, el Museo de Arte Leigh Yawkey Woodson, en Wisconsin (Estados Unidos), ha incorporado 'Paloma', de 1943, de Pablo Picasso, a sus fondos, mientras que el Stedelijk Museum de Ámsterdam ha adquirido 'Robe simultanée', de Sonia Delaunay-Terk, a través de la Galerie Zlotowski.

Entre las adquisiciones de mayor relevancia también figura 'L'homme est en mer', de Virginie Demont-Breton, que ha pasado a formar parte de la colección del Museo Van Gogh de Ámsterdam. La artista francesa inspiró a Vincent van Gogh y esta obra constituye la tercera pintura de una mujer que se incorpora a los fondos de la institución neerlandesa.

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El listado de adquisiciones incluye piezas de distintas épocas y disciplinas. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ha comprado una figura arrodillada de mármol del siglo XIV, mientras que la Galería de Arte de la Universidad de Yale ha adquirido el denominado 'Jarrón de Nerón', una obra del siglo I d. C. que formó parte de la Domus Transitoria del emperador romano.

En pintura, el Museo J. Paul Getty de Los Ángeles ha incorporado el 'Retrato de Rosa Luder', de Cuno Amiet; el Museo de Orsay de París ha adquirido la 'Jarra con serpiente', de Arthur Craco, y el Rijksmuseum de Ámsterdam ha sumado a sus fondos un retrato en cera de Hieronymus Baumgartner el Joven, concejal de Núremberg, realizado por Carl Matthäus.

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El Instituto de Arte de Minneapolis también ha adquirido dos pinturas que representan a un padre y a un hijo, que se habían separado en 1885 y se reunieron por primera vez en TEFAF Maastricht. La institución ha sumado además 'La Virgen con el Niño y San Francisco', de Francesco Raibolini, conocido como Il Francia.

Las adquisiciones se han realizado en el marco de TEFAF Maastricht, celebrada del 14 al 19 de marzo, y TEFAF Nueva York, del 15 al 19 de mayo. En ambas citas, la feria reunió obras de bellas artes, antigüedades y diseño, y recibió a más de 600 directores de museos y conservadores, además de 130 grupos de mecenas de todo el mundo.

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"El intercambio cultural y la preservación del patrimonio cultural constituyen el núcleo de la misión de TEFAF", ha señalado el director general de la fundación, Maarten ten Holder, quien ha subrayado que las adquisiciones permiten que las obras se incorporen a colecciones públicas donde puedan ser estudiadas, conservadas y compartidas con las generaciones futuras.