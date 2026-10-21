Belarra visita en la prisión de Aranjuez al activista 'Fergie' Chambers y vuelve a exigir su libertad

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha visitado al activista propalestino James 'Fergie' Chambers, que permanece en prisión desde el pasado el pasado 10 de julio y al que Estados Unidos reclama su extradición bajo la acusación de presunto blanqueo y posible financiación a la organización terrorista Hamás.

Según ha explicado la formación morada, Belarra se ha desplazado al centro penitenciario de Aranjuez donde está ingresado Chambers después de que la Audiencia Nacional rechazara su petición de libertad del millonario filántropo estadounidense, al considerar que su elevada capacidad económica acarrea un riesgo de fuga.

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Podemos ha lamentado que el Gobierno mantuviera activa la tramitación de la petición de extradición mientras que Belarra ha asegurado que el activista mantiene buen ánimo y preserva "intacto su fuerte compromiso político" en favor de los derechos del pueblo palestino.

"Tiene muy claro que no ha hecho nada malo y que sólo le persiguen por su solidaridad con Palestina", ha agregado la líder del partido morado quien reclama de nuevo al Gobierno la "liberación inmediata de Chambers, porque denunciar un genocidio no puede ser delito".

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Es más, ha proclamado que "Chambers es el primer preso político en España por la causa palestina y cada minuto que pasa en prisión es un minuto en el que el Gobierno demuestra que no tiene ningún compromiso real con Palestina".

Belarra ha calificado de "incomprensible" que el Gobierno mantenga al activista en prisión "por las exigencias de Donald Trump" y ha instado a la Audiencia Nacional y al Ejecutivo, que tendrá la última decisión sobre la extradición, a abandonar la causa contra Chambers y denegar la extradición. "Tiene que ser puesto en libertad inmediatamente", ha reiterado.

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