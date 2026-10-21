3-1. Roger Brugué y Etta Eyong doblegan al Athletic

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Valencia, 21 oct (EFE).- Roger Brugué castigó al Athletic Club con un doblete en dos minutos en la primera parte que redondeó Etta Eyong con un gol en el 98 para darle la victoria al Levante en el partido que fue aplazado por la lluvia ante el equipo vizcaíno, que recortó distancias con un penalti de Alex Berenguer y luchó hasta el final por un empate que no llegó pese a estar con un jugador menos desde el 73 tras la expulsión de Aymeric Laporte.

Con esta victoria, los levantinistas se elevan hasta la undécima posición y alcanzan los diez puntos, mientras que el equipo vasco se queda en décimo tercer lugar con nueve puntos.

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