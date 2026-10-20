Rusia espera que Witkoff se reúna pronto con Putin tras consultas con Zelenski en Oslo

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Moscú, 20 oct (EFE).- El Kremlin expresó este martes su confianza en que el enviado de EE.UU., Steve Witkoff, se reúna "en breve" con el presidente ruso, Vladímir Putin, tras las consultas que mantendrá hoy en Oslo con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Esperamos que en breve se pueda organizar la reunión y los negociadores estadounidenses, el señor Witkoff, pueda informar a Putin sobre sus contactos con ucranianos y europeos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. EFE

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