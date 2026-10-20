Agencias

Rusia espera que Witkoff se reúna pronto con Putin tras consultas con Zelenski en Oslo

Guardar

Moscú, 20 oct (EFE).- El Kremlin expresó este martes su confianza en que el enviado de EE.UU., Steve Witkoff, se reúna "en breve" con el presidente ruso, Vladímir Putin, tras las consultas que mantendrá hoy en Oslo con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Esperamos que en breve se pueda organizar la reunión y los negociadores estadounidenses, el señor Witkoff, pueda informar a Putin sobre sus contactos con ucranianos y europeos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El consumo de caramelos y chicles en España crece impulsado por momentos de celebración como Halloween

El consumo de caramelos y chicles en España crece impulsado por momentos de celebración como Halloween

El viaje del Papa a España costó 29,3 millones de euros y tuvo un impacto de casi 140 millones, según un estudio

El viaje del Papa a España costó 29,3 millones de euros y tuvo un impacto de casi 140 millones, según un estudio

La provincia de Alberta rechaza en referéndum abrir un proceso para independizarse de Canadá

La provincia de Alberta rechaza en referéndum abrir un proceso para independizarse de Canadá

La afgana Khadija Amin y el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violencia en Colombia, entre los Premios CEAR

La afgana Khadija Amin y el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violencia en Colombia, entre los Premios CEAR

"No se puede confiar en los modelos de frontera": Microsoft insta a supervisar de forma continua a los agentes de IA

"No se puede confiar en los modelos de frontera": Microsoft insta a supervisar de forma continua a los agentes de IA