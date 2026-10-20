Agencias

Vitoria-Gasteiz cambia el nombre de dos calles de San Martín cuyas denominaciones estaban vinculadas al franquismo

20/10/2026 Cambio de nombre de calles en Vitoria-Gasteiz POLITICA AYTO. VITORIA-GASTEIZ
20/10/2026 Cambio de nombre de calles en Vitoria-Gasteiz POLITICA AYTO. VITORIA-GASTEIZ
Guardar

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha cambiado el nombre de dos calles del barrio de San Martín cuyas denominaciones estaban vinculadas al franquismo, por lo que Pintor Sáenz de Tejada pasa a llamarse por el nombre de la pintora Paz Díaz de Espada y Pintor Vicente Abreu cambia su denominación por el de la artista mexicana feminista Frida Kahlo.

La modificación en ambas arterias, realizada esta misma mañana por el Ayuntamiento, obedece a lo anunciado a principios de julio por la alcaldesa, Maider Etxebarria, de seguir dando pasos para eliminar denominaciones del callejero "vinculadas a la dictadura franquista". Los cambios cuentan con el visto bueno de expertos consultados por el Departamento de Alcaldía.

PUBLICIDAD

Etxebarria ha asegurado que "esta ciudad debe apoyarse en la memoria democrática para seguir avanzando y, al mismo tiempo, incorporar más nombres de mujeres al callejero".

En este sentido, el Ayuntamiento también tiene previsto sustituir el nombre de la calle Juan de la Cierva, en el parque tecnológico de Miñano, por el de la bioquímica Margarita Salas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La nueva primera ministra de Marruecos fija el control del Sáhara como asunto prioritario de su agenda

La nueva primera ministra de Marruecos fija el control del Sáhara como asunto prioritario de su agenda

India y Emiratos Árabes se reúnen en Bombay tras superar los 100.000 millones en comercio

Infobae

La percepción positiva de la salud cae casi seis puntos y las enfermedades crónicas afectan ya a dos de cada tres

Infobae

Kallas dice que la UE trabaja en un acuerdo para garantizar la navegación en el mar Negro

Infobae

Alemania juzga a hombre que se hizo pasar por médico y practicó 470 tratamientos estéticos

Infobae