La percepción positiva de la salud cae casi seis puntos y las enfermedades crónicas afectan ya a dos de cada tres

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La población española percibe peor su estado de salud y declara más problemas crónicos, según la Encuesta de Salud de España publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestra cómo en dos años ha aumentado en 8,5 puntos el porcentaje de personas de 15 o más años que padecen alguna enfermedad crónica, mientras que ha caído casi seis puntos la proporción de ciudadanos que valoran positivamente su salud.

El 68,3 por ciento de la población valoró su salud como buena o muy buena en 2025, lo que supone un descenso de 5,8 puntos respecto a 2023. Por sexo el 73,6% de los hombres declaró tener un buen estado de salud, baja 4,4 puntos con respecto a 2023; mientras en las mujeres baja 7,1 puntos (el 63,1% habla positivamente de su salud). Si se mira por franjas de edad, descenso afects a todos los grupos, excepto al de 85 y más años.

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También llama la atención que el 66,2% de la población de 15 y más años declars padecer alguna enfermedad o problema de salud crónico en 2025, frente al 57,7% de 2023. El porcentaje fue mayor en las mujeres (70,9%) que en los hombres (61,4%).

Los problemas o enfermedades crónicas más frecuentes en 2025 fueron el colesterol alto (para el 21,1% de la población), la tensión alta (20,0%) y el dolor de espalda crónico lumbar (17,8%). Por su parte, los problemas o enfermedades crónicas que experimentaron mayor aumento entre 2025 y 2023 fueron la alergia crónica (5,3 puntos más), el colesterol alto (3,1) y los problemas del periodo menopáusico (2,3).

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En el caso de los menores de 15 años, las enfermedades crónicas más frecuentes fueron la alergia crónica (9,6%), el asma (4,6%) y los trastornos de la conducta (3,5%). Asimismo, se observa ya desde está edad problemas depresivos, aunque el mayor aumento en estos dos años se da en la población de 65 o más años, del 9% en 2023 al 12,2% en 2025..

El 16,2% de la población de 15 y más años presentaba cuadro depresivo en 2025, este porcentaje fue 1,6 puntos mayor que el de 2023. El cuadro depresivo severo se presentó en casi la mitad de los casos (7,2%). La prevalencia de la sintomatología severa descendió 0,8 puntos, respecto a 2023, mientras que los otros cuadros depresivos aumentaron 2,5 puntos.

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(Habrá ampliación)