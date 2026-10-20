Kallas dice que la UE trabaja en un acuerdo para garantizar la navegación en el mar Negro

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Estrasburgo (Francia), 20 oct (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró este martes que trabaja para impulsar un acuerdo con Turquía, la India y países africanos a fin de garantizar la libertad de navegación en el mar Negro ante los recientes ataques con drones cerca de aguas territoriales de Rumanía, cuya autoría atribuyó presuntamente a Rusia.

"Actualmente estamos trabajando con socios internacionales -como Turquía, la India y otros, incluidos países importadores de alimentos en África y, en un sentido más amplio, en el sur global- para impulsar un acuerdo que garantice la libertad de navegación en el mar Negro", explicó Kallas en una comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

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La jefa de la diplomacia europea destacó que el acuerdo "protegería vidas y suministros vitales" ante unos ataques, dijo, "presuntamente perpetrados por drones rusos" y que calificó como "una escalada peligrosa e inaceptable en el mar Negro".

"Rusia no está ganando en el campo de batalla en Ucrania. Por el contrario, Putin está atacando deliberadamente a la población civil e intensificando los ataques híbridos en el resto de Europa", añadió Kallas, que pidió seguir ejerciendo "una presión sostenida" hacia Moscú.

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La política estonia destacó en su intervención la importancia de que Ucrania siga conectada a los mercados globales a través de iniciativas como la de los 'corredores solidarios' con la UE, aunque lamentó que Rusia también ataque estas rutas alternativas en los pasos fronterizos con Moldavia, Rumanía y Polonia "utilizando deliberadamente los alimentos como arma" y "socavando la seguridad alimentaria mundial".

"Rusia está atacando la infraestructura agrícola de Ucrania, los puertos del mar Negro y del Danubio, los pasos fronterizos, las instalaciones de exportación, los buques y las rutas marítimas, además de destruir instalaciones de almacenamiento de grano", detalló.

Kallas resaltó también la importancia de la "detección temprana" y el "intercambio de información en tiempo real" entre los Estados miembros a través de las agencias de defensa europeas, el centro de seguridad marítima del mar Negro que impulsa la UE junto con Rumanía y Bulgaria y un nuevo protocolo de emergencia para agilizar la respuesta ante incidentes.

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"Necesitamos una toma de decisiones colectiva más ágil ante incidentes graves. Este es el objetivo del protocolo de emergencia propuesto, que contempla consultas políticas inmediatas y una mejor coordinación -incluso con la OTAN- ante crisis híbridas de gran envergadura".

La ex primera ministra estonia también apostó por seguir desarrollando y adquiriendo nuevas y mejores capacidades de defensa "para hacer frente a amenazas aéreas y marítimas" como los drones y las minas marinas de nueva generación. EFE