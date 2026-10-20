India y Emiratos Árabes se reúnen en Bombay tras superar los 100.000 millones en comercio

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Nueva Delhi, 20 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, recibió este martes en Bombay a su homólogo y viceprimer ministro emiratí, Abdulá bin Zayed Al Nahyan, tras rebasar la cifra récord de 100.000 millones de dólares en comercio bilateral desde la firma de su acuerdo comercial.

"El comercio bilateral ha superado la marca de los 100.000 millones de dólares estadounidenses desde la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) (...) La cooperación en materia de defensa, energía y tecnología está adquiriendo un carácter estratégico", declaró Jaishankar durante la reunión.

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El jefe de la diplomacia india destacó la "intensidad excepcional" del diálogo de alto nivel en el último año y enfatizó que la relación bilateral está "respondiendo a su promesa" como alianza integral entre las dos naciones.

En su intervención, Jaishankar reiteró su apoyo a un flujo marítimo "libre, seguro e ininterrumpido del comercio, energía y fertilizantes", en medio de los ataques a buques mercantes en los que trabajan miles de marineros indios.

"Su Alteza, la situación en el Golfo sigue siendo un asunto de profunda preocupación. Continuaremos trabajando juntos y apoyando todos los esfuerzos para promover el diálogo y la diplomacia", agregó el alto diplomático indio.

Al Nahyan aterrizó la noche del lunes en la capital financiera india y fue recibido formalmente por un ministro del estado de Maharashtra, según informó el ministerio de Exteriores.

El encuentro en Bombay, escenario también hoy de una reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se produce después de la visita oficial de tres días realizada por Jaishankar a Emiratos Árabes Unidos a mediados de este mes para participar en el Diálogo de Raisina en Abu Dabi y mantener reuniones de alto nivel. EFE

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(Vídeo)