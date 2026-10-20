Perú destaca el diálogo fluido y dinámico con Ecuador, antes de encuentro presidencial

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Lima, 19 oct (EFE).- El Gobierno de Perú destacó este lunes que mantiene un "diálogo fluido y dinámico" con Ecuador, que consolida al Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional, que sostendrán el martes en Lima, como el mecanismo de coordinación política de más alto nivel desde 2007.

La realización del XVII Gabinete Binacional en Lima "es clave para definir la agenda de desarrollo de la zona fronteriza y la cooperación mutua", agregó una nota de prensa de la Presidencia peruana.

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La presidenta Keiko Fujimori recibe el martes en el Palacio de Gobierno, a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, con motivo del Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional, ocasión en la que abordarán diversos temas de la agenda común, fortalecer las relaciones bilaterales y estrechar los lazos de cooperación.

Las actividades oficiales se iniciarán con un encuentro presidencial y, de manera paralela, los ministros de ambos países sostendrán diversas reuniones bilaterales.

Como parte de la agenda, en la sede del Ejecutivo se realizará la ceremonia de traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) de Ecuador a Perú.

Durante la Sesión Plenaria del Gabinete Binacional, se presentarán los resultados de la XVIII Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, que se llevó a cabo este lunes en Lima con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, y de Ecuador, Roberto Kury.

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En esta cita, los cancilleres revisaron el trabajo conjunto en la zona de la frontera bilateral sobre temas de seguridad, comercio e integración.

En ese sentido, evaluaron el cumplimiento del Plan de Acción de Quito 2025 y aprobaron los nuevos compromisos de trabajo 2026, con la participación de autoridades de las regiones de frontera y del sector privado de ambos países.

Al final de la jornada del martes, Fujimori y Noboa firmarán la declaración presidencial de Lima 2026 con los principales puntos de debate y compromisos.

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Ecuador comenzaron a fortalecerse en 1998, tras la firma de un acuerdo de paz que puso fin a unas históricas diferencias limítrofes que generaron conflictos a lo largo del siglo XX.

Noboa visitó Lima el pasado 28 de julio para asistir a la investidura de Fujimori, una ocasión en la que acordaron seguir profundizando la relación bilateral, cooperar frente al crimen organizado transnacional y compartir experiencias sobre el manejo de cárceles.EFE

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