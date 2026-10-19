Chile se prepara para un nuevo temporal que podría dejar inundaciones

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Santiago de Chile, 19 oct (EFE).- Chile se prepara este lunes para un nuevo temporal que comenzará en las próximas horas y que tiene a cinco regiones de la zona norte y centro en alerta por riesgo de inundaciones.

Sacos de tierra eran colocadas este lunes a las puertas de distintos edificios y comercios de los barrios capitalinos de Providencia y Ñuñoa, donde la semana pasada una granizada inaudita en primavera inundó calles, aparcamientos y viviendas en pocos minutos.

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También se organizan en la zona precordillerana de Las Condes, donde el 8 de octubre una inundación arrastró decenas de vehículos, dejó seis heridos y más de 2.000 viviendas afectadas.

El Gobierno chileno declaró la emergencia preventiva hasta el 23 de octubre en las regiones de O’Higgins y Maule (centro-sur), Región Metropolitana de Santiago y Valparaíso (centro) y Coquimbo (centro-norte), donde podrían caer en un periodo corto de tiempo hasta 40 milímetros de agua.

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Además, el Ejecutivo declaró la alerta roja por riesgo de inundaciones como el de hace dos semanas en diez comunas (localidades) de la zona precordillerana de Santiago, entre las que se encuentra Las Condes, y donde también fueron suspendidas las clases el martes.

“Esta persistencia de precipitaciones mantiene incrementadas las posibilidades de eventos de remoción en masa, principalmente en las zonas donde ya se han registrado deslizamientos y aluviones”, detalló la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred), Alicia Cebrián.

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Las autoridades ordenaron además el cierre del paso fronterizo Los Libertadores, que conecta Valparaíso con la provincia argentina de Mendoza.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) explicaron a EFE que el nuevo sistema frontal está influido pero no causado por El Niño, un fenómeno climático natural en el que las aguas de superficie del Océano Pacífico central y oriental sufren un calentamiento anómalo, lo que altera las pautas meteorológicas en todo el mundo.

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La meteoróloga de la Oficina de Servicios Climáticos de la DMC, Jarolín Sepulveda, afirmó que las cinco regiones bajo emergencia preventiva "coinciden con la zona que muestra mayor propensión a registrar aumento de precipitaciones durante El Niño" y que, "entre un 25 % y un 40 %" de los sistemas frontales se explican por El Niño.

La subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Eugenia Gayo, indicó que gran parte de la emergencia se explica por el intenso temporal que afectó a Chile en julio, en el que murieron al menos 16 personas y hubo cerca de 3.000 damnificados por inundaciones y daños a infraestructuras.

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“Hay un debilitamiento en la capacidad de los suelos para absorber el agua, además de los materiales tan impermeabilizados en las ciudades, lo que hace que estemos muy expuestos a los impactos de las lluvias anormalmente intensas durante la primavera”, añadió Gayo. EFE