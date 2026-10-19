Alberta retrasa la publicación de los resultados del referéndum por problemas en centros

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Toronto (Canadá), 19 oct (EFE).- La provincia canadiense de Alberta anunció este lunes que retrasará la publicación de los resultados del referéndum provincial después de que 106 centros de votación abrieran con retraso y algunos tengan que permanecer abiertos hasta dos horas más de lo previsto.

La hora oficial de cierre de los centros de votación son las 20.00 hora de Alberta (02.00 GMT del martes), pero la autoridad electoral explicó en un comunicado que amplió el horario en los lugares afectados para garantizar que los electores dispongan de las mismas horas de votación anunciadas inicialmente.

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El centro que cerrará más tarde es la escuela Westminster, en Edmonton, que estará abierto hasta las 22.00 (04.00 GMT). El organismo público Elections Alberta, encargado de administrar los procesos electorales en la provincia, indicó que no comenzará a divulgar resultados provisionales hasta que haya confirmado el cierre de todos los centros de la provincia.

La jornada transcurrió con normalidad en buena parte de Alberta, aunque los retrasos provocaron frustración entre algunos electores.

En varios centros de Calgary y Edmonton, las principales ciudades de la provincia, hubo esperas prolongadas por las aperturas tardías, mientras que en Maskwacis, una comunidad formada por cuatro grupos indígenas, algunos colegios electorales se quedaron temporalmente sin papeletas ante la elevada participación.

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En otros lugares, los electores informaron de tiempos de espera mínimos y una votación fluida.

La votación de este lunes consta de diez preguntas, incluida una sobre si Alberta debe permanecer como provincia de Canadá o si el Gobierno provincial debe iniciar el proceso legal exigido por la Constitución canadiense para celebrar en el futuro un referéndum vinculante sobre su separación del resto del país.

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Elections Alberta había señalado que los resultados de esa pregunta, la décima y políticamente más relevante, podrían conocerse entre la 01.00 y las 04.00 hora local del martes (entre las 7.00 y las 10.00 GMT). EFE