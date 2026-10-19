2-0. Deportivo Cali gana a Nacional tras una hora de parón por tormenta eléctrica en Quito

Guardar

Quito, 19 oct (EFE).- El equipo femenino del Deportivo Cali se impuso este lunes por 2-0 al del Nacional uruguayo en la segunda jornada del Grupo D de la Copa Libertadores tras un parón de casi una hora por el riesgo de tormenta eléctrica en Quito.

El partido jugado en el estadio Banco Guayaquil, en el sur de la capital ecuatoriana, se interrumpió tras los primeras 30 minutos de la primera parte.

PUBLICIDAD

Al volver al terreno de juego, Deportivo Cali se fue en ventaja en el minuto 39 con un gol de la delantera Ingrid Guerra, quien sorprendió a la guardameta uruguaya con un remate raso desde media distancia.

En la segunda mitad, el conjunto colombiano mantuvo el control del partido y, tras una aproximación en el minuto 77, Daniela Castellanos amplió la ventaja con un potente remate de pierna zurda que estableció el definitivo 2-0.

El equipo colombiano suma 4 puntos y se sitúa provisionalmente el frente del Grupo D, tras haber empatado 1-1 con Libertad en su debut, mientras que Nacional, que empató con Universidad de Chile, se quedó estacionado con un punto.

La segunda jornada se completará este lunes con el partido entre Libertad y Universidad de Chile, cuyo resultado determinará las posiciones del grupo de cara a la última fecha, en el que las colombianas se medirán el jueves con las chilenas y las paraguayas contra las uruguayas. EFE

PUBLICIDAD