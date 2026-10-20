Opositora en el diálogo venezolano pide invertir en tratamiento de cáncer de mama

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Caracas, 19 oct (EFE).- La jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, llamó este lunes a invertir en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de calidad del cáncer de mama en Venezuela, donde, resaltó, hay deficiencias por la falta de equipos, medicamentos y "centros dignos".

"Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, alzo la voz como médica y como sobreviviente de un cáncer. He vivido en carne propia lo que es ser un paciente oncológico en nuestro país y que la detección temprana salva vidas. Que el autoexamen, la mamografía y la atención oportuna no son privilegios, sino derechos", dijo Figuera en un mensaje publicado en la red social X.

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Figuera remarcó que en su país "muchas mujeres aún enfrentan" las consecuencias de las deficiencias del sistema de salud.

"A las mujeres les digo: no dejen que el miedo las detenga. Revísense, acudan a tiempo y sepan que no están solas", animó.

En el marco de la tercera ronda de diálogo, la delegación opositora recibió la semana pasada a representantes del sector salud, quienes denunciaron la crisis que enfrentan los hospitales públicos del país en materia de insumos.

Desde que el miércoles el chavismo y la oposición retomaran el diálogo para trabajar en garantías de cara a una eventual elección, Figuera ha sostenido encuentros con diversas ONG.

Este diálogo, del que no forman parte los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, es impulsado por Estados Unidos en el marco de su plan de transición para Venezuela, luego de que capturara a Nicolás Maduro en enero pasado. EFE

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