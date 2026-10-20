Lula rechaza involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen en Brasil

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São Paulo, 19 oct (EFE).- El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este lunes el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen, estrategia promovida por su par estadounidense, Donald Trump, a través del Escudo de las Américas, iniciativa a la que se han sumado varios países latinoamericanos con Gobiernos de derecha.

En una entrevista con la cadena SBT, el líder progresista apostó por duplicar el efectivo de los cuerpos de seguridad federales y aumentar la cooperación con los estados y municipios para luchar contra el crimen organizado.

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"No es correcto involucrar a las Fuerzas Armadas para ocuparse de delincuentes. Las Fuerzas Armadas tienen que encargarse de la defensa de nuestro patrimonio y de nuestro territorio. De la seguridad de la sociedad debe ocuparse una policía especializada", defendió el candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

La inseguridad ha sido uno de los temas centrales en la polarizada campaña para las elecciones a la Presidencia brasileña, que se definirán el próximo domingo entre Lula y el senador opositor Flávio Bolsonaro.

Ambos aspirantes aparecen empatados técnicamente, según los últimos sondeos.

Flávio, hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que se inspira en el gobernante salvadoreño, Nayib Bukele, ha acusado a su adversario de ser condescendiente con las bandas narcotraficantes, cuya presencia en el país ha aumentado, especialmente en el norte y noreste.

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El senador de 45 años ha prometido que, si gana en las urnas, declarará "la guerra al narcoterrorismo" y se unirá al Escudo de las Américas, iniciativa regional impulsada por Trump con el declarado objetivo de perseguir el tráfico de drogas.

Lula considera que los Gobiernos latinoamericanos que se han unido a este nuevo mecanismo, entre ellos Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Paraguay, El Salvador y Honduras -todos gobernados hoy por la derecha- "están subordinados a la bandera estadounidense".

Brasil no ha sido invitado al grupo hasta la fecha, según fuentes oficiales.

En este contexto, Lula defendió este lunes que las diferentes policías brasileñas trabajen "hermanadas" y prometió crear un Ministerio de Seguridad, si el Parlamento aprueba una enmienda constitucional que reorganiza las competencias del Gobierno, los estados y los municipios en el área de la seguridad.

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"Independientemente del resultado de las elecciones, crearé el Ministerio", aseguró el jefe de Estado, quien también se comprometió a transformar 138 prisiones en cárceles de máxima seguridad. EFE