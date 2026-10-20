La Corte Suprema de México decidirá si repite el juicio por ataque con ácido a saxofonista

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Ciudad de México, 19 oct (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de México decidirá si debe repetirse el juicio por el ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos, tras aceptar este lunes revisar la anulación de una sentencia que había absuelto a los acusados del crimen.

El máximo tribunal aprobó por mayoría asumir el asunto, a propuesta de la ministra Loretta Ortiz y del presidente de la Corte, Hugo Aguilar.

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La decisión todavía no ordena un nuevo juicio ni determina la culpabilidad de los procesados.

La controversia comenzó después de que un juez absolviera a los acusados y fuera suspendido antes de redactar la sentencia. Su sustituta consideró que no podía ponerla por escrito porque no había presenciado las audiencias y anuló el juicio, explicó Aguilar.

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“En este caso propiamente no vamos a valorar el fondo del asunto”, puntualizó el presidente, quien delimitó el análisis a esa circunstancia excepcional del procedimiento.

Ortiz sostuvo que existen razones de interés y trascendencia para intervenir, pues una mujer sufrió un ataque con ácido en el rostro que puso en grave riesgo su integridad y su vida, en un caso sin precedentes.

“Estamos ante un caso de extrema violencia feminicida”, expresó.

La ministra planteó determinar las facultades de un juez sustituto para anular una absolución y ordenar otro juicio.

Subrayó las implicaciones para el debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de violencia de género.

En entrevista con el medio Milenio, Ríos reconoció la decisión de los ministros de la Corte mexicana y advirtió que "es importante sentar precedentes a través del máximo tribunal", al advertir que solo en lo que va de 2025 a la fecha suman más de 2.400 mujeres atacadas con sustancias corrosivas

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Ríos fue atacada el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, en el estado sureño de Oaxaca. Su expareja, el empresario y exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal, está acusado de ordenar la agresión y permanece en prisión preventiva desde 2020.

El juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió en agosto de 2024 a Vera Carrizal y otros dos acusados de tentativa de feminicidio. La jueza sustituta, María Antonia Esteva Domínguez, dejó sin efecto la resolución y frenó su liberación.

Los acusados impugnaron esa decisión mediante amparos, recursos para reclamar la protección de derechos ante actuaciones de las autoridades.

La Corte había rechazado en mayo una petición de la Fiscalía General de la República para revisar el caso.

Este caso contribuyó a visibilizar la violencia con ácido en México y Ríos se convirtió en promotora de la llamada Ley Malena, aprobada en Ciudad de México en 2024 para castigar estos ataques y reforzar la atención a las víctimas.

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En el ámbito federal, el Congreso ya había aprobado una reforma, en 2022, que reconoció expresamente las agresiones con ácido y otras sustancias corrosivas como violencia física contra las mujeres. EFE