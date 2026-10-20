La Bolsa de México avanza 0,36 %, liga cuatro cierres al alza y sube a 69.258,58 unidades

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Ciudad de México, 20 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) apuntó este martes un avance del 0,36 %, para encadenar su cuarto cierre positivo en fila, octavo en las últimas nueves sesiones, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, subió a 69.258,58 unidades, en una jornada de resultados mixtos en la mayoría de los mercados en el mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global; entre los índices europeos se observaron pérdidas por segunda sesión consecutiva debido a los disturbios que continúan en varias ciudades", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

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Agregó que en Estados Unidos el Dow Jones y el S&P 500 avanzaron, mientras que el Nasdaq Composite, retrocedió.

En México, agregó la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia de 0,36 % para mostrar avances en ocho de las últimas nueve sesiones y cerrar en su mayor nivel desde el 27 de mayo, cuando se apuntó 70.021,35 unidades".

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Agregó que al interior del mercado mexicano destacaron las ganancias de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (+7,46 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (+3,65 %), Grupo Aeroportuario del Centro (+3,02 %), Alpek (+3,01 %) y Arca Continental (+2,05 %).

Explicó que los avances de los grupos aeroportuarios suceden luego del reporte trimestral del Grupo Aeroportuario del Pacífico que mostró un crecimiento del 21,8 % respecto a los ingresos durante el tercer trimestre del 2025.

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el cierre positivo de este lunes, el índice mexicano registra una ganancia del 7,86 % en lo que va de octubre y del 7,7 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar al registrar 18,43 unidades, mismas que en la jornada previa, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 200 millones de títulos por un importe de 17.056 millones de pesos (unos 925,4 millones de dólares).

De las 770 firmas que cotizaron en la jornada, 440 terminaron con sus precios al alza, 309 tuvieron pérdidas y 21 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP B), con el 7,46 %; de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el 6,11 %, y de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano (FEMSA UB), con el 4,65 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la aerolínea Aeroméxico (AERO), con el -6,45 %; de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el -5,33 %, y de la línea aérea Volaris (VOLAR A), con el -3,49 %.EFE