De 'La bola negra' a Taylor Swift: El día en que los Javis se comportaron como fans

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Los Ángeles (EE.UU.), 20 oct (EFE).- 'La bola negra' y Taylor Swift pueden acabar compitiendo en la misma carrera: la de mejor canción original, sin embargo, la potencial competencia no eclipsó la emoción del elenco de la cinta de los Javis cuando la estrella de pop actuó durante la gala del Museo de la Academia este fin de semana.

"(El actor) Carlos González fue, le pidió la foto y yo me colé. Yo aproveché que él es un cara dura para colarme en la foto, pero vamos, no fue nada más que un gesto de fan", aseguró a EFE Ambrossi, quien junto al equipo de la cinta se encuentra en EE.UU. de gira de medios para promocionar su éxito taquillero.

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Ambrossi, Javier Calvo, Carlos González, Milo Quifes, Miguel Bernardeu y Guitarricadelafuente se volvieron virales en internet después de que el fin de semana asistieran a la gala benéfica anual del Museo de la Academia de Hollywood, que rindió homenaje a John Carpenter, Charlize Theron y Colman Domingo.

En un video, los actores y directores aparecieron coreando y bailando efusivamente 'Love Story' de Swift, quien subió al escenario para cantar algunas canciones de su repertorio y el tema de 'Toy Story 5', 'I Knew It, I Knew You', con la que podría lograr su primera nominación de la Academia.

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En una rueda de prensa con periodistas en EE.UU., González se mostró "tremendamente agradecido" de que la película esté llegando tan lejos y describió como "muy mágico" escuchar en vivo a Swift.

"¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar viendo a Taylor Swift cantando a dos metros de ella?", contó.

"Pude mirarme un momento con los Javis y darles las gracias, porque cuando cantó 'Love Story'... hay una parte de ese niño pequeño que se curó en ese momento, porque yo escuchaba esa canción cuando estaba muy solo de pequeño y poder escucharla en ese contexto es muy mágico", añadió.

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Además de Swift, Guitarricadelafuente también suena entre los posibles nominados al Óscar en la categoría de mejor canción original gracias a 'La nieve', un tema que, según los propios directores, cambió el rumbo del final de la película.

El elenco continuará su gira por Estados Unidos. Este sábado, Guitarricadelafuente recibirá el premio descubrimiento en el Festival de Cine de Savannah, organizado por el Savannah College of Art and Design (SCAD), en Georgia, y en noviembre, los Javis presentarán 'La bola negra' en Miami y serán homenajeados con el premio director visionario en el Miami Film Festival GEMS. EFE

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