Decomisan 10 kilos de cocaína ocultos en una maleta en el aeropuerto de Cancún, México

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Ciudad de México, 20 oct (EFE).- Las autoridades mexicanas detuvieron a una persona en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo (sureste), tras hallarle cerca de 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en un doble fondo en su equipaje, según informó este martes el Gabinete de Seguridad mediante un comunicado.

Según el informe, el aseguramiento se concretó tras identificar irregularidades en la estructura de la maleta durante las inspecciones de equipaje mediante equipos de rayos X.

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Esta inspección motivó una revisión detallada con el apoyo de un binomio canino y análisis tecnológicos especializados que arrojaron resultados compatibles con la sustancia ilícita.

En el operativo interinstitucional participaron elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El pasajero detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente junto con el cargamento decomisado para integrar la investigación y determinar su situación legal.

El decomiso en una de las principales terminales aéreos con conectividad internacional de México se da en medio del reforzamiento de los controles de seguridad en puntos estratégicos como aeropuertos, puertos y aduanas fronterizas, áreas donde las fuerzas armadas y corporaciones federales han incrementado su presencia para interceptar el tráfico de estupefacientes y armas. EFE

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