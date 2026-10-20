United gana el 8,5 % más en el tercer trimestre pese a gastar el 61,6 % más en combustible

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Nueva York, 20 oct (EFE).- La aerolínea estadounidense United Airlines obtuvo un beneficio neto de 1.029 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, el 8,5 % más a nivel interanual, pese a gastar el 61,6 % más en combustible, según informó este martes.

De acuerdo con un comunicado publicado al cierre de Wall Street, United aumentó sus ingresos trimestrales el 17,4 %, hasta los 17.875 millones de dólares, en paralelo a su notable aumento del gasto en combustible, que alcanzó los 4.843 millones de dólares.

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En los nueve primeros meses del año, United acumuló un beneficio neto de 2.533 millones de dólares, el 9,7 % más que en el mismo periodo de 2025, e ingresos de 50.156 millones de dólares, el 14,8 % más.

"Nuestros resultados demuestran la resiliencia que aporta centrarse en construir una aerolínea por la que los clientes sientan lealtad", señaló el presidente y consejero delegado de United, Scott Kirby.

El gasto en combustible aumentó en unos 1.800 millones de dólares respecto al tercer trimestre de 2025, en un contexto de volatilidad de los precios del queroseno, según la compañía.

En julio, la compañía dijo que preveía recuperar entre un 80 y un 90 % del aumento del gasto en combustible durante el tercer trimestre y un 100 % en el cuarto trimestre, en parte, mediante tarifas más altas.

Así, los ingresos por pasajero crecieron en el tercer trimestre el 17,6 %, hasta los 16.241 millones de dólares, mientras que los procedentes del transporte de mercancías aumentaron el 22,9 %, hasta los 529 millones de dólares.

Los ingresos de la clase prémium subieron un 17 % interanual, el mismo porcentaje que los de su programa de fidelización; los procedentes de la clase económica básica avanzaron un 16 %, mientras que los vinculados a los contratos con empresas aumentaron un 26 %.

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Los gastos operativos totales aumentaron el 18,8 % a nivel interanual, hasta los 16.429 millones de dólares, por encima del crecimiento del 17,4 % de los ingresos, que alcanzaron un récord trimestral frente a los 15.225 millones del tercero de 2025.

La compañía transportó a 49,5 millones de pasajeros en el trimestre, el 2,4 % más interanual, y elevó su capacidad el 1,3 %. EFE