Iñigo Pérez: "No hemos sabido jugar la fase clave del partido"

El entrenador del Villarreal CF, Iñigo Pérez, ha asegurado que el equipo "no" ha sabido "jugar la fase clave del partido" ante el Liverpool en Anfield (4-3), justo antes del descanso, cuando ganaba 0-2, y ha recordado que "cualquier acción favorable" al conjunto 'red' provoca "de manera instantánea" tanto al público como a los jugadores locales, que han logrado remontar.
"Ha sido visible la parte en la que no hemos podido estar a la altura de un partido como este, detalles muy simples de generar inercia emocional, que sabemos que en este estadio se provoca de manera instantánea ante cualquier acción favorable hacia ellos. No lo hemos podido manejar. Ellos tienen mucho nivel, juegan muy bien, son un gran equipo. Hemos podido permanecer dentro del partido, pero creo que la fase clave, que era justo antes del descanso, no la hemos sabido jugar. Luego ya es difícil", señaló en declaraciones a Movistar+.
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Además, al técnico navarro recalcó que "cuando pierdes, la lectura positiva queda para unos días más tarde". "Ahora mismo, creo que haber marcado tres goles en Anfield y tener por momentos el partido controlado, jugando bien, generando ocasiones ante un tremendo equipo en esta atmósfera, es la parte positiva y visible y sentida por todos los que estamos en el campo, pero si tú haces todo eso, marcas tres goles y acabas perdiendo creo que nuestro deber es atender a esa parte", indicó. "Seguro que el entrenador ha hecho cosas mal, no existe el partido perfecto y me tocará hacer autocrítica", subrayó.
Por último, el preparador del conjunto castellonense reconoció que no le consuela haber competido bien tanto este martes como ante el Borussia Dortmund, dos encuentros saldados con derrotas. "A mí no me sacian estas lecturas. Sé que puede ser una lectura que es una realidad, pero a mí no me genera ni un ápice de tranquilidad. Creo que ambos partidos, tanto el de Dortmund como el de hoy, debemos y podemos ganarlos, y el foco debe estar en por qué no los hemos ganado, a pesar de que hay otras lecturas positivas que son ciertas. Llevarnos a ese camino nos llevaría a equivocarnos y prefiero ser crítico, corregir e intentar ser perfecto", concluyó.
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