La guerra en Irán eleva hasta un 34% el coste de los principales materiales de construcción, según ANCI

09/09/2026 Obras de la calle Coso de Zaragoza ECONOMIA ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ZARAGOZA SOCIEDAD

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La guerra en Irán iniciada en febrero del año pasado por Estados Unidos e Israel ha provocado un aumento en torno al 34% en el precio de los materiales bituminosos y la energía, que determinan una gran parte del coste de las obras de construcción, según informa este martes la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), que reclama medidas de carácter "urgente y excepcional".

En concreto, los Índices de Precios de Materiales de Construcción --que intervienen en fórmulas de revisión de precios-- reflejan un incremento de los materiales bituminosos y la energía del 33% y del 34%, respectivamente, entre enero y agosto de este 2026.

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En esa línea, el precio del resto de materiales también está siendo presionado por los costes de producción y transporte, entre los que destaca un aumento del 19% en el aluminio, del 18% en el acero corrugado, del 12% en materiales cerámicos y del 11% en cobre.

Además, la asociación de las constructoras no cotizadas prevé que el repunte de la inflación --que ha duplicado su valor desde el comienzo de la guerra de Irán, hasta situarse en septiembre en el 4,9%--, tenga su repercusión a corto plazo en el coste de la mano de obra.

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En un comunicado, esta advierte de que los precios de los combustibles y de los materiales de obra "siguen muy por encima" de los niveles previos al conflicto, como parte de una situación "sobrevenida e imprevisible" para los contratistas, que no pudieron incorporarla a sus ofertas, y que guarda una "clara similitud" con la vivida en 2021-2022, cuando se adoptaron medidas excepcionales de revisión de precios, analiza en un informe elaborado por su Servicio de Estudios.

En octubre, contextualiza, "persiste la incertidumbre" sobre la evolución geopolítica en Irán y el tránsito de materias primas por el estrecho de Ormuz, ya que el tráfico se ha vuelto a resentir este mes por la multiplicación de ataques y la prima de riesgo sigue elevada, lo que mantiene los precios elevados del gas natural licuado (GNL) y del petróleo, que a su vez se traslada al mercado eléctrico y afecta a los precios de producción de materiales de obra.

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"Los analistas advierten, además, de un riesgo añadido: la falta de capacidad mundial de refino, que encarece los productos refinados del petróleo, entre ellos los betunes y los combustibles", añade.

IMPACTO EN LOS CONTRATOS Y NECESIDAD DE MEDIDAS "URGENTES"

En su informe, ANCI apunta que los sobrecostes están afectando a todas las obras y "muy especialmente" a las obras de carreteras, con un 11% de media, sobre todo las de renovación o rehabilitación de firmes (20%), por lo que aquellas adjudicadas con precios anteriores al estallido de la crisis y sin revisión ordinaria de los precios "enfrentan un riesgo elevado de ruptura del equilibrio económico del contrato", avisa.

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Por otro lado, señala, en una serie de obras en ejecución que fueron adjudicadas antes de 2021, estos sobrecostes se añaden al incremento acumulado desde entonces, que se encuentra entre el 27% y el 55% del precio de adjudicación, y con una compensación máxima limitada al 20% por el mecanismo de revisión excepcional de precios del real decreto ley 3/2022.

Finalmente, ANCI concluye que la situación de alza de precios de energía y materiales --"sobrevenida e imprevisible" y a consecuencia del conflicto en Oriente Próximo-- requiere plantear medidas "de carácter urgente y excepcional que aseguren la viabilidad de los contratos públicos en ejecución, en la línea de las implementadas en la crisis de precios de 2022" con el procedimiento de revisión de precios excepcional del mencionado RDL, que se encuentra aún en vigor para ciertos contratos en ejecución.

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