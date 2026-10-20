Razgatlioglu (Yamaha) se pierde lo que resta de año en MotoGP y será sustituido por Augusto Fernández

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El piloto turco de MotoGP Toprak Razgatlioglu, de Yamaha, no correrá ya que lo resta de temporada en el Mundial de Motociclismo y será reemplazado en el equipo Prima Pramac por el español Augusto Fernández, debido a su lesión sufrida en el Gran Premio de Indonesia.

"Tras someterse a nuevos exámenes médicos en Milán, Toprak Razgatlioglu pasará por quirófano el lunes 26 de octubre para tratar la lesión sufrida en su caída en Mandalika. Por consiguiente, el piloto del equipo Prima Pramac Yamaha MotoGP se perderá el resto de la temporada; y el probador de Yamaha, Augusto Fernández, ocupará su lugar en las próximas carreras", confirmó el equipo japonés.

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Razgatlioglu viajó a Milán para realizarse más pruebas médicas tras la lesión en el hombro que sufrió en este percance y estas confirmaron que requería intervención quirúrgica "para garantizar la mejor recuperación posible".

"De común acuerdo" con el piloto turco, la operación se llevará el próximo lunes 26 de octubre y, tras la intervención, se centrará en su rehabilitación, lo que le impedirá participar en el Gran Premio de Australia de este fin de semana y en el resto de pruebas que restan del calendario.

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"Tras realizar nuevas evaluaciones médicas después de la caída en Mandalika, ha quedado claro que mi lesión de hombro es más grave de lo que pensábamos inicialmente. Por ello, me someteré a una intervención quirúrgica en los próximos días para garantizar las mejores posibilidades de una recuperación completa y poder regresar al cien por cien. No ha sido una decisión fácil, pero tras consultar con los médicos y con mi entorno más cercano, estamos convencidos de que es el paso correcto para mi futuro", remarcó Razgatlioglu.

Por su parte, Gino Borsoi, director del Prima Pramac Yamaha, lamentó la baja del piloto y recalcó que Augusto Fernández "conoce bien la moto" por su papel de probador. "Trabajaremos juntos para aprovechar al máximo esta oportunidad, al tiempo que deseamos a Toprak una operación exitosa y una buena recuperación", indicó-. - GINO BORSOI, director del equipo, Prima Pramac Yamaha MotoGP

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