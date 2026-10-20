La Reina Letizia felicita a Fad Juventud por sus 40 años y envía un mensaje: "No a las drogas. No al acoso"

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La Reina Letizia ha felicitado este martes a Fad Juventud por su 40 aniversario con un vídeo, en el que ha puesto en valor su labor durante estas cuatro décadas. "No a las drogas, no al consumo de sustancias que afectan a nuestro cerebro, a nuestras relaciones sociales, a nuestra familia, a nuestro futuro. No al acoso, a la violencia de género, a la ciberviolencia, a las adicciones digitales. Sí, a cuidar la salud mental", ha destacado.

En el vídeo, recogido por Europa Press, la Reina reivindica que Fad Juventud lleva 40 años "enganchando a la vida y lo ha hecho de forma directa y explícita con mensajes a veces agresivos".

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"Con la información, el diálogo y la educación como herramientas fundamentales para tomar decisiones responsables, para tener claro que prevenir es vivir", ha explicado doña Letizia, que ostenta la presidencia de honor de la fundación desde 2015.

Asimismo, ha subrayado que Fad Juventud se ha tenido que ir adaptando a una sociedad distinta, "con riesgos menos visibles, y quizá por ello más difíciles de detectar como el acoso, la violencia y la manipulación digital, y ha pasado de prohibir a concienciar, a darles a los jóvenes el volante, a poner en el centro sus emociones".

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"Gracias a Fad Juventud por estos 40 años. A todos los que durante este tiempo habéis colaborado de forma desinteresada en todas sus campañas. Y felicidades por trabajar para construir una sociedad sana y saludable en todos los sentidos. Conseguirlo es responsabilidad de todos", ha concluido en su felicitación.

Por su parte, Fad ha recordado que la entidad nació en 1986 como Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) de la mano del general Gutiérrez Mellado y con el impulso de la Reina Sofía.

"Surgió en plena crisis de la heroína, la más grave crisis de consumo de drogas de nuestra historia. Desde entonces, la comunicación ha sido una de sus principales herramientas de prevención y transformación social", ha apuntado.

"Que S.M. la Reina reconozca nuestras campañas es un orgullo para todas las personas que han formado parte de Fad Juventud en estos 40 años. Los problemas de la juventud no son los mismos que en 1986, y nuestra forma de comunicar tampoco", ha afirmado el presidente de Fad Juventud, José Ignacio Goirigolzarri.

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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

Fad Juventud ha destacado que en estos años "ha logrado hitos publicitarios que forman parte de la memoria colectiva de millones de españoles". Además, ha indicado que sus campañas se han desarrollado con el apoyo desinteresado de agencias creativas y medios de comunicación, y que reflejan "la evolución de la sociedad española frente a las drogas y, después, frente a los nuevos riesgos que afectan a la juventud".

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De este modo, Fad ha recordado que en los años ochenta las campañas buscaron movilizar a una sociedad desbordada por los estragos que estaba produciendo la heroína en los jóvenes españoles. "Imágenes como el 'gusano' o la jeringuilla tachada, y mensajes como 'Drogas. Di no', se convirtieron en iconos de toda una generación", ha resaltado.

La entidad ha señalado que, con el tiempo, la estrategia pasó de un enfoque punitivo o de miedo a otro de educación y desarrollo del pensamiento crítico. La fundación ha incorporado los códigos y la voz de los jóvenes, "consciente de que no solo existe una responsabilidad individual, sino también colectiva: los factores estructurales, la aceptabilidad social y la presión del grupo juegan un papel importante".

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En la actualidad, las campañas de Fad Juventud abordan los riesgos del juego online, el bienestar emocional y la salud mental, el uso de la tecnología y los entornos digitales, la violencia de género y las adicciones con y sin sustancia.

En sus 40 años de historia, Fad Juventud ha atendido a más de 400.000 personas a través del teléfono 900 16 15 15, hoy un servicio multicanal; desarrolla proyectos educativos que alcanzan cada año a unos 75.000 docentes y familias; ha publicado más de 200 estudios sobre la realidad juvenil a través del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud; y ha trabajado en más de 16 países de Latinoamérica y África, llegando a 200.000 jóvenes y personas vulnerables.

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