La confianza de los inversores alemanes empeora por primera vez desde abril, según ZEW

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Las expectativas de los inversores alemanes han caído en octubre por primera vez desde el pasado mes de abril, según el indicador del Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW), mientras que la evaluación de la coyuntura actual ha mejorado a máximos desde 2023.

En concreto, el dato de octubre para las expectativas de los inversores germanos ha disminuido hasta los 28,1 puntos, frente a los 34,7 del mes anterior, su resultado más débil desde julio y el primer empeoramiento de la confianza desde abril.

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Por contra, la evaluación de la situación actual en el país germano ha mejorado en octubre por cuarto mes consecutivo, pasando de -47,1 puntos en septiembre a -35,9, lo que representa el menor pesimismo desde mayo de 2023.

"La economía alemana emerge lentamente del estancamiento, pero la recuperación no es autosostenible", ha comentado Achim Wambach, presidente del ZEW, ya que el consumo privado y la inversión siguen siendo débiles debido a los altos precios de la energía, lo que presiona sobre la renta real, aumentando los costes de producción y manteniendo la inflación elevada durante más tiempo.

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En cuanto al conjunto de la zona euro, las expectativas de los inversores germanos han vuelto a empeorar en octubre, con una lectura de 18,5 puntos, frente a los 25,8 de septiembre. En el caso de la evaluación de la situación económica actual, esta se mantiene prácticamente sin cambios en -14,8 puntos negativos.