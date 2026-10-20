20/10/2026 Arkopharma presenta una guía sobre longevidad para desterrar mitos y vislumbrar la categoría en farmacias. La farmacéutica Luz García Toro ha presentado este martes una guía sobre longevidad elaborada por la compañía farmacéutica Arkopharma, a través de la cual se destierran mitos relacionados con el envejecimiento saludable, que se vislumbra como una categoría a instaurar en las farmacias. SALUD

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La farmacéutica Luz García Toro ha presentado este martes una guía sobre longevidad elaborada por la compañía farmacéutica Arkopharma, a través de la cual se destierran mitos relacionados con el envejecimiento saludable, que se vislumbra como una categoría a instaurar en las farmacias.

"En las farmacias no existe una categoría definida de longevidad", ha indicado, al tiempo que ha señalado que las personas acuden a ellas "por diferentes problemas". Así, el envejecimiento "se asocia a la edad, pero no está categorizado", y es que "existen muchos productos difuminados", ante lo que ha surgido "la guía y la gama 'Longevity'", ha explicado.

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En este sentido, García Toro ha destacado la realización del documento 'Longevidad saludable: cómo cuidar hoy la salud que necesitarás mañana' y la puesta en el mercado de cuatro complementos alimenticios destinados a los cuidados global, muscular, cerebral y articular. Con ellos, la meta es "que la farmacia sea el centro sanitario donde el consumidor pueda encontrar asesoramiento y que la categoría tome forma", ha sostenido.

"En el futuro, será una categoría que aglutinará a otras", ha manifestado, en la misma línea, el también farmacéutico y divulgador Álvaro Fernández, quien ha declarado que "tampoco está definido qué abarca, qué grupos de complementos se pueden meter ahí dentro". "Llegará un momento en que una farmacia ponga 'Longevidad'", ha expresado en relación con la habilitación de un apartado al respecto en el establecimiento.

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A su juicio, "el que no está preocupado por la longevidad es que no sabe que está preocupado". "Te lo plantean de forma indirecta", ya que "es frecuente que te digan 'quiero tener mejor memoria' o 'cómo puedo mantener la masa muscular'", ha explicado, señalando que las inquietudes en este sentido "son más frecuentes que hace cinco o 10 años".

CADA VEZ MÁS PERSONAS INTERESADAS EN EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

"Tenemos la ventaja de estar muy cercanos a la gente", por lo que es posible para los farmacéuticos "identificar necesidades que no van a llegar al médico porque no es una persona que esté enferma", ha continuado, tras lo que García Toro ha afirmado que hay "cada vez más personas interesadas en conversar sobre salud, capacidades y autonomía".

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Según ha declarado, la longevidad "ha pasado de ser un término de expertos y friquis a la conversación habitual". "En farmacia, se ve en datos", ya que según Arkopharma, el volumen de los productos vinculados "alcanza 1.032,5 millones de euros en un año móvil", es decir, de septiembre de 2025 a agosto de 2026, con "un crecimiento del 4 por ciento", ha expuesto.

Ahondando en los mitos vinculados a la longevidad, el presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL), el doctor Manuel J. Castillo, ha manifestado que se engloban en dos categorías, siendo la primera "un mito clásico" por el que "el envejecimiento es algo inevitable". El segundo se relaciona con que "es algo evitable y que podemos detenerlo", pero "ninguna de los dos son ciertos", ha sostenido.

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Además, la nueva guía aborda otras falsas creencias relacionadas con el ayuno, la edad biológica y el 'biohacking'. "El envejecimiento es influenciable para bien o para mal", ha explicado, argumentando que en primer término lo es por actividades como el ejercicio, pero puede producir un efecto no beneficioso si se exagera, como también ocurre con la restricción calórica.

INFLUENCIA DE LA GENÉTICA

Junto a ello, ha informado de la influencia de la genética, que "en términos generales es de un 20 por ciento". No obstante, ha apuntado que "en aquellos muy longevos", puede cifrarse "en un 50 o 60 por ciento", mientras que "en aquellos que mueren jóvenes y envejecen muy rápido", se ubica "a lo mejor en un 40 por ciento". En cualquier caso, ha animado a "hacer un esfuerzo" por preservar la salud y prevenir, aunque ha reconocido que "la suerte influye muchísimo".

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Para explicar el envejecimiento, ha indicado que la capacidad funcional está determinada por las unidades funcionales, que son las células, las cuales alcanzan su máximo "en torno a los 20 o 30 años" y, luego, "se pierde a razón de un 10 por ciento por década porque se hacen viejas, senescentes". Ese proceso se produce "por exceso de uso, por falta de estímulo y, también, de manera traumática por enfermedad o un golpe en la cabeza o por una infección", ha señalado.

"Hasta que no perdemos un 80 por ciento, esa falta no da la cara y vamos tirando de la reserva funcional", ha proseguido, para añadir, sin embargo, que con un 20 por ciento se puede funcionar, "pero no se pueden hacer sobrecargas". "Ese 20 por ciento tiene que hacer el trabajo que antes hacía un 100 por cien y, claro, se agota", ha subrayado.

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Por ello, y porque ese declive "muchas veces va en picado", considera que "la prevención es fundamental". "Si ya ves que un tejido está envejeciendo más rápido, sobre todo si es vital, haz algo para frenarlo", ha instado en relación con el envejecimiento asíncrono y la necesidad de que la suplementación sea "dirigida".

Ante lo expuesto, García Toro ha argumentado que es necesario "simplificar el envejecimiento saludable", para lo que ha puesto en valor los cuatro productos de 'Longevity', que se deben acompañar de "hábitos saludables". Todas las fórmulas incorporan el complejo patentado 'Infla'Ageing', compuesto por extracto de jengibre, extracto de escutelaria y polvo de pulpa de melón rico en SOD.

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