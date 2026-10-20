Gobierno británico no aumentará impuesto sobre el capital para frenar huida de millonarios

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Londres, 20 oct (EFE).- El Gobierno laborista británico de Andy Burnham no piensa aumentar el impuesto sobre las ganancias del capital, actualmente en un 24 %, para frenar así la huida de millonarios hacia países con menor carga fiscal, según ha hecho saber el ministro de Economía, John Healey.

Healey rechaza así los llamamientos de algunos sectores del laborismo, incluidos varios ministros, para aplicar mayor presión fiscal a los más ricos y enjugar así en parte la altísima deuda pública, cercana al 94 % del producto interior bruto.

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El ministro presentará los primeros presupuestos del gabinete Burnham el próximo 28 de octubre ante el parlamento. Todos los ojos están puestos en las novedades que aportarán estas cuentas, y particularmente si reflejarán la sensibilidad supuestamente más progresista del actual gabinete.

Según el diario The Times, ahora la única partida susceptible de aportar un incremento de ingresos será el casi confirmado impuesto sobre la banca.

Actualmente: los bancos del Reino Unido pagan un impuesto combinado del 28 % para las ganancias que superan los 100 millones de libras (118 millones de euros). Uno de esos dos impuestos es el de sociedades base, del 25 %, y el otro es un recargo adicional del 3 % que solo se aplica si el beneficio supera esos 100 millones.

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La idea del ministro de Economía es subir ese segundo impuesto hasta el 8 %, lo que elevaría el total, siempre que se llegue al umbral de los 100 millones, al 33 %.

El Gobierno de Burnham ya afronta advertencias de algunos millonarios británicos contra cualquier idea de una mayor carga fiscal sobre el capital.

El pasado mes, en una entrevista con el Financial Times, el multimillonario Fred Done, magnate de la industria del juego y el mayor contribuyente al fisco británico, declaraba que no elegiría su país si volviera a nacer por la elevada carga fiscal que existe. Añadió que solo su elevada edad (83 años) le disuadía de abandonar el país.

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La presión sobre las grandes fortunas ya ha provocado la huida del Reino Unido de otros grandes magnates como es el caso de Chris Rokos -tercer contribuyente absoluto-, quien ha anunciado que se traslada a Grecia; o de Nassef Sawaris, el hombre más rico de Egipto, que también ha abandonado su residencia británica.

Por su parte, el controvertido millonario británico Jim Ratcliffe, uno de los grandes accionistas del Manchester United y que es residente fiscal en Mónaco desde 2020, comparaba a su país con Estados Unidos y lamentaba la actitud de los británicos hacia la riqueza.

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"En América aplauden a las personas que crean riqueza -dijo en una entrevista con la BBC-. Desgraciadamente, en el Reino Unido hay un poco de envidia hacia la riqueza en estos momentos", dijo Ratcliffe, cuya fortuna se estima en 15.000 millones de libras (17.800 millones de euros al cambio actual). EFE