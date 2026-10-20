Fran Soto: "Estoy convencido de que el nivel medio del arbitraje español es el mejor del mundo"

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El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Fran Soto, aseguró estar "convencido de que el nivel medio" del arbitraje nacional "es el mejor del mundo", aunque reconoció que "errores los hubo, los hay y los habrá".

"La temporada está yendo bien arbitralmente. Puede haber jugadas interpretables en cada partido, pero estoy convencido de que el nivel medio del arbitraje es el mejor del mundo. Creo que cualquier árbitro de Primera División puede pitar cualquier partido. Tenemos confianza en toda la plantilla de árbitros españoles, es algo que he dicho en anteriores ocasiones y que reitero", dijo en la sede del Comité Olímpico Español (COE) tras participar en el I Congreso Nacional de Arbitraje Deportivo.

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Soto pidió "trabajar" para seguir mejorando, aunque es consciente de que "siempre se duda de la credibilidad de los árbitros". "Cualquier comentario de un club, de un entrenador, tienen derecho a opinar lo que estiman conveniente. Respetamos las opiniones y nosotros tenemos que aislarnos de toda presión mediática y dedicarnos a lo que sabemos, que es arbitrar", sostuvo.

"Tenemos, desde el CTA, que poner las herramientas al servicio del arbitraje, al servicio de nuestra gente, para tener todas las posibilidades, la mayor formación para acertar, que es lo que busca siempre el árbitro Y, repito, somos ajenos a todo ese ruido mediático que pueda haber", reiteró.

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Sin embargo, Soto sabe que es "semana de un Clásico" entre FC Barcelona y Real Madrid, que se disputa este domingo (21.00), un partido que "siempre mueve mucho a nivel mediático". "Pero nosotros estamos trabajando para que los árbitros arbitren lo mejor posible", afirmó.

"Nosotros intentamos aislarnos, trabajar y que nos valoren por nuestro trabajo. Reitero que el nivel de los árbitros es bueno. Todos los años llega un momento en el que se dice que es el peor nivel de siempre, que no puede ser. Es algo que tenemos asumido, y nosotros, a hacer nuestro trabajo lo mejor posible", añadió.

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Finalmente, Soto advirtió que "errores los hubo, los hay y los habrá". "En el mundo del deporte, el error es consustancial al deporte, tenemos herramientas tecnológicas que nos están ayudando, pero es algo con lo que el árbitro convive", concluyó.