El jefe del Pentágono confirma su encuentro con Netanyahu durante la visita del lunes a las tropas

Guardar

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha confirmado este martes que matuvo una conversación en la víspera con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una visita a las tropas estadounidenses en el sur de Israel.

El jefe del Pentágono ha señalado en declaraciones a la prensa que estuvo en territorio israelí, donde "tuve la oportunidad de hablar con el primer ministro". "Por supuesto, el contenido de nuestra conversación no es algo de lo que vaya a hablar, pero han sido buenos socios y se lo agradezco", ha agregado.

PUBLICIDAD

"Como ya sabéis, hemos colaborado bastante con el Ejército israelí, eso no es nada nuevo. Tienen unas capacidades extraordinarias, y agradecemos su contribución para garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear", ha manifestado Hegseth.

El secretario de Defensa ha indicado asimismo que durante la visita a las tropas estadounidenses en la base aérea de Ovda, en el sur de Israel, ha podido comprobar que "nuestros combatientes se están preparando y están listos para garantizar que Irán nunca tenga un arma nuclear".

PUBLICIDAD

El encuentro ha tenido lugar ocho días antes de las elecciones israelíes y después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, abriera de nuevo la puerta a reactivar la ofensiva a gran escala contra Irán, incluido el posible uso de la bomba GBU-43/B-conocida coloquialmente como MOAB, 'la madre de todas las bombas'-, y señalara que la guerra "va a terminar muy pronto, de una forma u otra".