Aumentan a diez los muertos por las peores lluvias en ocho décadas en Estambul

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Ankara, 20 oct (EFE).- El número de fallecidos a causa de las lluvias más intensas registradas en Estambul en 84 años ascendió este martes a diez, tras la localización del cuerpo de la última persona que permanecía desaparecida desde el inicio del temporal el pasado miércoles.

La Oficina del Gobernador de Estambul informó en un comunicado de que las labores de búsqueda y rescate han concluido tras confirmarse que el cadáver hallado por la mañana corresponde a Ahmet Derin, la única víctima de la que no se tenía conocimiento sobre su paradero.

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Días atrás, los equipos de emergencia habían recuperado los cuerpos de otras dos personas arrastradas por la riada, una en la propia metrópolis estambulí y otra en la vecina provincia de Kocaeli, en el oeste de Turquía.

Cientos de viviendas, comercios y vehículos han resultado dañados por las fuertes inundaciones.

Las autoridades de ambas provincias mantienen desplegados los operativos para reparar los cuantiosos daños materiales, aún sin cuantificar, e iniciar el pago de las primeras indemnizaciones a los damnificados.

Según la agencia estatal Anadolu, en el barrio estambulí de Ayazaga, uno de los más castigados, se ha completado la demolición preventiva de 19 comercios, una escuela coránica y un estadio construidos sobre el cauce de un arroyo.

Los equipos técnicos continúan en la zona con las tareas de rehabilitación del terreno. EFE