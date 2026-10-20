Alemania juzga a hombre que se hizo pasar por médico y practicó 470 tratamientos estéticos

Guardar

Berlín, 20 oct (EFE).- El Tribunal Provincial de Constanza, en el suroeste de Alemania, juzga a un alemán de 28 años acusado de, entre otros delitos, falsificación de documentos, lesiones graves y estafa tras hacerse pasar por médico habilitado y practicar 470 tratamientos estéticos entre marzo y abril de este año.

En el juicio, que inició sus vistas el lunes y se prolongará hasta la semana próxima, los magistrados estudiarán el caso del acusado, que se encuentra detenido desde finales de abril tras haber hecho 470 tratamientos, principalmente inyecciones de ácido hialurónico, a personas a las que habría engañado previamente.

PUBLICIDAD

A sus víctimas, el acusado les habría hecho "creer que era un médico", precisó el Tribunal Provincial de Constanza en un comunicado.

En realidad, el acusado sólo había cursado, en 2018, una formación como técnico de emergencias sanitarias reconocida por el Estado, por lo que "se le imputan los delitos de falsificación de documentos, estafa, lesiones graves, uso indebido de títulos profesionales y ejercicio ilegal de la medicina", según el tribunal.

PUBLICIDAD

La televisión regional pública alemana SWR indicó que en la primera vista del juicio, el acusado reconoció los hechos, ocurridos durante las seis semanas en las que trabajó para la cadena de clínicas estéticas Aesthetify, conocidas por sus médicos e influyentes estéticos en redes sociales "Dr. Rick" y "Dr. Nick".

Un total de 19 testigos y un perito participarán en el juicio, cuya última sesión está prevista para el próximo miércoles 28 de octubre. EFE