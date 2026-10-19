VÍDEO: El Gobierno francés anuncia toques de queda "puntuales" en París, Lille y otras comunidades del norte

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El Gobierno francés ha comenzado a anunciar este lunes los inminentes toques de queda nocturnos en varias ciudades del país, comenzando por París y Lille, que anticipó hace unas horas, para evitar que se repita la ola de protestas, disturbios y enorme tensión social que terminó de dispararse el pasado fin de semana.

La oficina del primer ministro francés, Sebastién Lecornu, ha confirmado a los principales medios del país la imposición de estas restricciones en, por lo que a París concierne, la plaza de la República (escenario preferido de los manifestantes) y en el histórico barrio de Les Halles, en el centro de la ciudad, de acuerdo con la cadena BFM TV, desde las 22.00 hasta las 06.00 de este martes.

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Además de Lille, el toque de queda también alcanza "a los menores de edad" residentes en parte de las localidades de Douai, Wattignies y Denain, desde las 20.00 de esta tarde-noche a las 06.00 del martes "con el consenso de los alcaldes afectados".

En el caso de Niza, en el sur del país, el toque de queda entrará estará en vigor desde las 21.00 horas y hasta las 6.00 del martes y afectará también exclusivamente a los menores de edad.

Esta mañana, Lecornu planteó abiertamente la posibilidad de imponer esta medida a cada alcalde que lo solicitara aunque se mostró más cauto a la hora de apostar por otra opción más radical como es la declaración del estado de emergencia.

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En su lugar, el primer ministro apostó por estos "toques de queda puntuales y muy localizados".

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