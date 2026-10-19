El Celta Fortuna y el Tenerife empatan en el cierre de la jornada de la LaLiga Hypermotion

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El Celta Fortuna y el CD Tenerife, dos de los recién ascendidos a LaLiga Hypermotion 2026-2027, cerraron la décima jornada del campeonato con un empate a un gol en el Estadio ABANCA Balaídos tras un partido con una mitad para cada uno y en el que los visitantes perdonaron un penalti en los últimos minutos para haberse llevado los tres puntos.

El filial del RC Celta arrancó con fuerza y se adelantó en el marcador cerca de la primera media hora de juego con el tanto de Álvaro Marín. Los locales tuvieron opciones para aumentar su ventaja, pero no las aprovecharon y su rival reaccionó tras el descanso.

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El Tenerife empató al inicio de la reanudación tras un error en la salida de balón del portero celeste que, con algo de fortuna, no desperdició Nacho Gil, que también estrelló un balón en el larguero. Los locales mejoraron al final, pero pudieron dejar escapar el punto pasado el 90 en un penalti marrado, con desafortunado resbalón previo, de Nacho Gil y que impidió que su equipo rompiese su mala racha y sumase su quinta jornada sin ganar.