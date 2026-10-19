Cuba califica de "espectáculo mendaz" un acto de la misión diplomática de EEUU ante la ONU

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La Habana, 19 oct (EFE).- El Gobierno de Cuba calificó de "espectáculo mendaz" un acto realizado este lunes por el representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, en una sala de la Organización en Nueva York, con la presencia de disidentes cubanos y ex presos políticos de la isla.

"En espectáculo mendaz, fiel a su imagen y semejanza, el embajador de EEUU ante la ONU arremetió contra Cuba en los predios de la ONU", afirmó el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en la red social X.

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El canciller cubano dijo que "sin apego a tema alguno de la agenda o tópico de interés para los Estados Miembros y sin respeto a las normas de conferencias de la Organización, el Sr. Waltz desfiló, en una sala clandestina y ante cuatro gatos, a una selección de personas que llevan años viviendo del presupuesto federal de gobierno estadounidense con conductas anticubanas".

"Nada de lo allí ocurrido tiene respaldo en resoluciones de la ONU, cuenta con apoyo internacional o concuerda con los propósitos y principios recogidos en la Carta de la Organización", anadió.

El encuentro convocado por la misión diplomática estadounidense ante la ONU, bajo el título 'Cuba Libre: la opresión que oculta La Habana' reunió a opositores cubanos como el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el expreso político José Daniel Ferrer, y se ha efectuado una semana antes de que la Asamblea General de la ONU vote la resolución anual sobre el embargo de Washington contra la isla.

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El jefe de la diplomacia cubana también criticó en una publicación en redes sociales la presencia en la reunión organizada por el embajador Waltz, de "un conocido terrorista y estafador: Orlando Gutiérrez Boronat".

Rodríguez señaló que "este personaje está incluido en la lista nacional de personas y entidades vinculadas al terrorismo que compila el gobierno cubano en cumplimiento de mandatos del Consejo de Seguridad".

Asimismo afirmó que el opositor cubano Gutiérrez Boronat "está acusado en Miami por apropiarse de fondos millonarios del presupuesto federal estadounidense, destinados a la política subversiva contra Cuba, que paga el contribuyente de ese país".

Previamente, el embajador cubano Ernesto Soberón, denunció este lunes en la ONU el evento estadounidense como "una maniobra política" que busca debilitar el respaldo internacional a la resolución anual de su país contra el embargo de EE.UU.

La Asamblea General aprueba desde 1992 resoluciones de este tipo a petición de Cuba, aunque sus decisiones no son jurídicamente vinculantes.

El embargo económico, comercial y financiero de Washington entró formalmente en vigor el 3 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva que lo estableció. EFE