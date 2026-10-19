Agencias

Un muerto y un herido en un tiroteo en una mezquita en Ohio, EEUU

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Una persona ha fallecido y otra más ha resultado herida de bala este lunes en una mezquita de la ciudad de Columbus, en el estado norteamericano de Ohio.

"Se ha confirmado la muerte de una persona", ha informado la sección de Columbus de la Oficina sobre Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en un mensaje publicado en redes sociales.

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El organismo ha explicado que el ataque se produjo cuando los asistentes a un funeral en la mezquita de Alrahma salieron del templo y fueron tiroteados.

Agentes de la ATF colaboran ya con la Policía de Columbus en la investigación de lo sucedido.

Medios locales han informado citando fuentes policiales de que el objetivo no era la mezquita y que los disparos están relacionados con una disputa ocurrida en un apartamento cercano.

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