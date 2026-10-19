La periodista Christiane Amanpour dejará el canal CNN en 2027 después de 43 años

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Nueva York, 19 oct (EFE).- La reputada periodista británico-iraní Christiane Amanpour anunció este lunes que dejará el canal de noticias CNN en 2027 después de 43 años para dedicarse a otros proyectos, y reivindicó el periodismo independiente frente a unas "presiones sin precedentes".

La corresponsal internacional jefe de CNN, de 68 años, comunicó su salida en un vídeo en X en el que explica que su programa diario en CNN y PBS terminará a finales de 2026, pero mantendrá un programa semanal en CNN hasta junio de 2027.

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"Saben que siempre he sido ferozmente independiente, y seguiré siéndolo por ustedes todo el tiempo que este aquí, y más. Eso es especialmente importante hoy, a medida que afrontamos presiones sin precedentes de todas partes: políticas, financieras, y también de los crecientes peligros sobre el terreno", dijo.

La noticia de la salida de Amanpour se produce dos semanas después de que Paramount Skydance cerrara la compra de Warner Bros. Discovery, la matriz de CNN, dando lugar a la megaempresa Skydance, dirigida por el magnate David Ellison.

Amanpour no hizo mención directa a la operación, pero hace unos meses expresó "preocupación" por la "independencia editorial" de otro canal de noticias absorbido por Paramount Skydance, CBS News, que ha dado un notable giro bajo la batuta de la periodista conservadora Bari Weiss.

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En su anuncio, la periodista rememoró sus coberturas de "la guerra de Bosnia, Ruanda, Afganistán, Ucrania e Irán", y aseguró que lo más importante han sido "los equipos y la camaradería" en la búsqueda de "los hechos, las pruebas y la humanidad".

Todo ello, sostuvo, "para que CNN pudiera transmitir siempre la verdad sobre el mundo sin temor ni favoritismos".

"Seguiré con mi exitoso pódcast 'The Ex-Files' con Global y espero con ilusión nuevos e interesantes proyectos más adelante. Siempre apoyaré a CNN y la continuidad de su trayectoria de periodismo independiente. Recuerden: sean siempre fieles a la verdad, no neutrales", agregó en un comunicado difundido a los medios.

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Por su parte, el presidente y editor jefe de CNN, Mark Thompson, aplaudió la trayectoria de Amanpour y aseguró que la cadena "lamenta mucho que se vaya" pero "acepta que es el momento adecuado para ella, tanto personal como profesionalmente".

En lo personal, Amanpour ha compartido públicamente su lucha contra un cáncer de ovario que le fue diagnosticado en mayo de 2021 y que reapareció en octubre de 2025, momento en que divulgó que estaba recibiendo inmunoterapia. EFE