Temporal deja diez muertos, ríos desbordados y evacuaciones en el este de México

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Veracruz (México) 19 oct. (EFE).- Al menos diez personas murieron y decenas de habitantes tuvieron que ser evacuados por las fuertes lluvias y vientos asociados al frente frío número 2 que azota el estado mexicano de Veracruz (este), donde varios ríos se desbordaron e inundaron zonas habitadas, informaron este lunes las autoridades.

Cuatro mujeres de una misma familia fallecieron cuando un alud de tierra derribó una barda sobre su vivienda, mientras que otras seis personas, también integrantes de una familia, murieron intoxicadas tras utilizar un generador eléctrico de gasolina durante un corte de energía provocado por el temporal.

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Durante el fin de semana, vientos del norte superiores a los 100 kilómetros por hora e intensas precipitaciones golpearon gran parte del territorio veracruzano, aunque durante la madrugada de este lunes las condiciones más adversas se concentraron en el sur del estado.

El desbordamiento de ríos y arroyos obligó a las autoridades a realizar evacuaciones preventivas y rescates en los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán y Nanchital.

El río Coatzacoalcos, uno de los más caudalosos del sureste mexicano, se desbordó en zonas bajas y habitadas del puerto del mismo nombre, mientras que el río Aguadulcita se salió de su cauce y provocó inundaciones en Agua Dulce, cerca de los límites con el estado de Tabasco.

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Ante la emergencia, el Ejército mexicano activó el Plan DN-III-E, la Secretaría de Marina puso en marcha el Plan Marina y la Policía Estatal desplegó el Plan Tajín para auxiliar a la población afectada.

Dos tragedias familiares Alrededor de las 02:00 hora local (08:00 GMT), un alud derribó una barda que cayó sobre una vivienda en la colonia Ejidal de Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos, y provocó la muerte de cuatro integrantes de una familia.

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Las víctimas fueron identificadas como Martha, su hija Eva y las menores Paloma y Jade, mientras que un joven de 18 años sobrevivió ileso.

En otro hecho, ocurrido en el municipio de Las Choapas, seis integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad, fallecieron por intoxicación en el interior de su vivienda tras encender un generador eléctrico de gasolina debido a la interrupción del suministro de energía.

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Las autoridades mantienen una alerta ante el pronóstico de nuevas lluvias intensas en el sur de Veracruz, donde continúan los operativos de auxilio y evacuación de personas que habitan en zonas de riesgo. EFE