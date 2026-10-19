Técnicas Reunidas consolida su presencia en Norteamérica con un contrato en Canadá de más de 200 millones

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TR Canada E&C, filial de Técnicas Reunidas, se ha adjudicado un contrato para la prestación de servicios de ingeniería, aprovisionamiento y gestión de la construcción (EPCM) para la fase 2 de Coastal GasLink (CGL), un gasoducto ubicado en la Columbia Británica (Canadá), con un plazo de ejecución previsto de más de cuatro años y un valor contractual superior a los 200 millones de euros.

Según ha informado este lunes la compañía de ingeniería, la adjudicación ha sido realizada por LNG Canada -empresa conjunta formada por Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation y KOGAS- y se produce pocas semanas después de que ésta adoptara su Decisión Final de Inversión (FID) para la Fase 2 del proyecto.

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El trabajo de la compañía española abarcará la construcción de cinco estaciones de compresión adicionales, así como modificaciones en instalaciones existentes y previstas a lo largo del trazado del gasoducto.

En la ejecución del proyecto, LNG Canada dirigirá la construcción como gestor de ejecución de la fase 2, mientras que TR Canada E&C aportará los servicios EPCM, y CGL se mantendrá como propietario, operador y titular de los permisos del gasoducto e instalaciones asociadas.

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PRESENCIA EN CANADÁ DESDE 2012

Esta adjudicación se suma a los trabajos de consultoría e ingeniería desarrollados anteriormente por Técnicas Reunidas en las fases previas de la iniciativa.

La firma cuenta con presencia en Canadá desde 2012, con una oficina permanente en Calgary, donde ha ejecutado más de una veintena de estudios técnicos y proyectos de ingeniería, aprovisionamiento y construcción (EPC) para empresas del país.

Asimismo, este proyecto se suma al reciente contrato adjudicado en Canadá para construir una central de generación eléctrica que suministrará energía a un centro de datos e inteligencia artificial de Meta.

El nuevo contrato refuerza la posición de Técnicas Reunidas en Norteamérica, mercado que considera "una piedra angular" de su actual Plan Estratégico 'Salta'.

En esta región, la empresa ha identificado una cartera de proyectos potenciales valorada en 28.000 millones de euros, de la que una parte significativa abarca una docena de centrales eléctricas de ciclo combinado destinadas al suministro energético de centros de datos.

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