Omar Sánchez arremete como nunca contra Anabel Pantoja: "Me rompió en pedazos, lo que hizo no es de buena persona"

Omar Sánchez se ha convertido este domingo en el último protagonista de 'El puente de las emociones' en 'Supervivientes All Stars' y, a corazón abierto y como nunca había hecho hasta ahora, se ha sincerado sobre su relación con Anabel Pantoja, su boda, y las razones por las que tan solo unos meses después de darse el 'sí quiero' el 1 de octubre de 2021, la sobrina de Isabel Pantoja puso punto y final a su matrimonio dejándole totalmente devastado.
El surfero ha recordado cómo, tras conocerse en una discoteca en Canarias, empezaron una historia de amor en la que la influencer apostó todo por él y dejó Sevilla para instalarse en Canarias. "A mí me había enamorado completamente. La verdad que recuerdo esa etapa muy bonita. Nosotros queríamos formar una familia, pero ese corazón cambió a raíz de que nos casamos. Le pedí matrimonio cuando vine a 'Supervivientes', pero pasaron cosas que a mí no me gustan. No creo que sean infidelidades, pero le planteo no casarme, y ella me dice que está enamorada de mí y que quiere casarse conmigo" ha revelado.
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Como ha reconocido, "ella era la que llevaba la voz cantante y yo a veces me hacía chiquitito a su lado porque al final era la famosa y la que siempre dirigía. Yo sentía como que no podía dar mi voz en esa relación que al final era de dos personas, y yo me iba apagando..." "Yo a veces quise coger y dejarla, pero ella venía llorándome y diciéndome que no lo quería dejar porque estaba enamorada de mí, pero yo no iba a soportar ciertas situaciones o ciertas discusiones" ha confesado, asegurando que para Anabel "en esa etapa de su vida le importaba más su familia que la familia que iba a construir conmigo, y yo no entendía nada".
"Ella decía que quería ser madre conmigo. Y hoy en día Pienso que todo era una falsa, que era mentira. que no me quería" ha lamentado, rememorando que a pesar de sus problemas él decidió apostar por su amor y continuar con su boda a pesar de que se había dado cuenta de que "Anabel ya no era la misma persona".
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"En esa boda fallece la abuela, y su familia nos dejan solos, no están con nosotros. Yo entiendo que si fallece alguien la boda no sigue adelante. Los invitados lo entenderán, pero ella decidió continuar, creo que siguió adelante por el que dirán, por la gente, porque creo que dijo 'no puedo fallar a toda esta gente, o a mi cadena, o a ese programa'. Pero si alguien te importa de verdad, a mi la tele me da igual, si a ti te preocupa Lo siento, pero lo importante es la familia, y tu relación, que la has descuidado Y creo que no has sido honesta, tanto con el público, como conmigo" ha afirmado demoledor.
Dolido, ha expresado que "ella no se casó enamorada de mí porque cuando se separa me enteró de que estaba al 60% y aún así se casó. Me ha dejado en ridículo". "Yo lo pasé muy mal con esa mujer, yo estaba locamente enamorado. Yo no salía de mi casa y mi familia lo pasó realmente mal, les faltó el respeto. Cuando saca las cosas de mi casa yo estaba en una esquina llorando pidiéndole que por favor volviera conmigo" ha revelado, admitiendo que "ya no se me saltan ni las lágrimas del dolor que tengo, de lo que llevo años arrastrando". "A mí el corazón me duele, no saben lo que es sufrir. Y me ha perjudicado muchas relaciones y creo que no lo merezco" ha añadido.
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Además, ha contado que tras su separación, él quiso solucionarlo "porque era el amor de mi vida", pero todo se fue al traste cuando Anabel concursó en 'Supervivientes' en 2022 y conoció a Yulen Pereira. "Me traicionó. Antes de entrar estuvimos juntos y yo mantenía la esperanza de volver con ella cunando saliese de 'Supervivientes'. Pero entra y se lía con Yulen. Me rompe. No me lo creía. Yo lloraba cada gala. No me creía que estuviese jugando conmigo, no es de buena persona lo que hizo. Si quiero a una persona me espero sabiendo que la otra persona está esperando fuera para no hacerle daño. Ella quiso seguir adelante con Yulen y a mí me rompió en pedazos. Ha sido una relación difícil" se ha sincerado.
"La relación con Yulen no es real, fue por la burbuja de 'Supervivientes'. Ella de Yulen me decía que no sentía como sintió conmigo, entonces yo no entendía nada" ha revelado, sin entender si quería estar con él se portaba así: "La has cagado. Yo tengo corazón, no sé tú" ha sentenciado.
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Ahora, como ha confesado, ya no está enamorado de ella aunque le sigue teniendo cariño. "Sinceramente por una parte me alegro de que haya encontrado lo que quería, pero a veces me da pena porque me pongo a pensar por qué no ha sido conmigo, qué he hecho yo. Si lo que hice fue defenderla cuando todo el mundo la criticaba. El daño que me hizo me rompió en pedazos" ha concluido.