FOX Deportes eleva su apuesta por el español tras el éxito del Mundial de EE.UU.

Guardar

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 19 oct (EFE).- FOX Deportes, la primera cadena deportiva hispana de Estados Unidos, refuerza su apuesta por el español con seis nuevos programas tras el éxito del Mundial de Fútbol, en el que incluso audiencias angloparlantes sintonizaban partidos en este idioma, expone a EFE su comentarista Claudio Suárez, figura histórica de la selección mexicana.

PUBLICIDAD

Suárez sostiene en una entrevista que este canal percibe una oportunidad de "seguir creciendo" con transmisiones en español y entrar en "una nueva era", con un equipo que suma ya 150 talentos en Estados Unidos, México y Centroamérica.

Como ejemplo, señala que FOX Deportes cumple "30 años ininterrumpidos" de trasmisiones en EE.UU., donde fue pionera en la cobertura deportiva en español, y destaca una expansión a "toda Latinoamérica", al comenzar una nueva programación en septiembre pasado, con especial atención a México y Centroamérica.

PUBLICIDAD

"La realidad es que seguimos pensando en seguir creciendo", enfatizó.

Tras el Mundial de la FIFA, la cifra de fans del fútbol en Estados Unidos aumentó el 12,5 % interanual al totalizar 75,2 millones en julio de 2026, lo que también es un crecimiento del 27 % desde 2022, según informó el miércoles pasado la Major Soccer League (MLS) al citar el reporte 'Fan Insights' de la consultora Nielsen.

PUBLICIDAD

Un reporte previo de Nielsen mostró en septiembre que casi la mitad (46,5 %) de la audiencia de las emisiones del Mundial en español provino de hogares donde este no es el idioma dominante, lo que, según la firma, demuestra que este tipo de transmisiones está "atrayendo a audiencias más amplias".

Suárez, quien jugó por última vez en el Chivas USA de la MLS, atribuyó este fenómeno tal vez al "tema de la emoción o la narración".

"Cada quien tiene su estilo, pero sí llamaba mucho la atención el hispano y sí me tocó ver que los mismos americanos (estadounidenses) o de otros países preferían ver el partido en español. Y, para nosotros, es la verdad un halago porque uno está en la industria en español", opinó.

PUBLICIDAD

En Estados Unidos, el Mundial acumuló 84.000 millones de minutos de visualización en FOX y NBCUniversal, mientras que la audiencia de todas las filiales del primer canal deportivo hispano del país creció un 73 %, según Nielsen.

Como programa estelar la cadena tiene la mesa de debate 'Cuadro titular' con la española Claudia García y el argentino Santiago Fourcade, además del noticiero 'FOX 365', presentado por Ricardo Murguía, y 'Los Espartanos', un programa de entrevistas (talk show) a cargo de José Pablo Coello, ambos mexicanos.

PUBLICIDAD

La oferta se completa con otros tres programas conducidos por mexicanos: 'Código Fox Fútbol', de Raúl Orvañanos; 'Referentes', de Jorge Sánchez, y 'Mother Soccer', presentado por Ana Valero.

Aunque el "rey" aún es el fútbol, Suárez llama a los hispanos "un mercado muy noble" que "ha aumentado prácticamente" en "todos los deportes", como el béisbol, el automovilismo, el balompié femenino y el fútbol americano.

"Ha sido impresionante, la verdad, tenemos mercado para todo el mundo", apunta el exfutbolista. "Yo veo muchos latinos que son muy aficionados no nada más a un deporte, sino a varios, y ahí conozco a gente que se la pasa pegada a la televisión por lo mismo, que le encantan distintos deportes, no nada más el fútbol", añade. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(video)