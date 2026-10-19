Los comunistas rusos proponen recuperar los nombres de Leningrado y Stalingrado

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Moscú, 19 oct (EFE).- Los comunistas rusos propusieron este lunes devolver los nombres soviéticos a las ciudades de San Petersburgo y Volgogrado para que vuelvan a denominarse Leningrado y Stalingrado, respectivamente, a pesar de que sus habitantes se oponen mayoritariamente a dichos cambios, según los sondeos.

La iniciativa la presentó la diputada comunista Andzhelika Glazkova y el documento quedó registrado en la base electrónica de la Duma o cámara de diputados, donde dicho partido sólo cuenta con 37 de 450 escaños.

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La parlamentaria propone fijar en la legislación rusa el concepto de "ciudades héroe" de la Gran Guerra Patria (1941-45) y devolverles la denominación oficial que tenían en aquella época, cuando estalló el conflicto bélico contra la Alemania nazi y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial.

De ser promulgada la ley, San Petersburgo y Volgogrado dispondrían del plazo de un año para recuperar sus nombres soviéticos.

"Sería extraño hablar del 'bloqueo de San Petersburgo' o de la 'batalla de Volgogrado'. El heroísmo de los defensores y de los ciudadanos de Leningrado es mundialmente conocido, mientras que la batalla de Stalingrado simboliza el cambio radical en la Gran Guerra Patria", destacó Glazkova en la nota explicativa de la propuesta.

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En 2015, la Duma ya debatió la posibilidad de renombrar ambas ciudades, pero la iniciativa no obtuvo el respaldo suficiente. Una propuesta similar fue lanzada en 2024 por el comunista Nikolái Jaritónov durante su campaña presidencial. Asimismo, en vísperas de las últimas elecciones legislativas, el líder del Partido Comunista de Rusia, Guennadi Ziugánov, lamentó que Volgogrado no hubiera vuelto a llamarse Stalingrado.

Sin embargo, los habitantes de ambas ciudades rechazan mayoritariamente estos cambios. Una encuesta realizada en 2021 en el marco del proyecto sociológico 'Mijaíl Amósov - Sociología Civil' reveló que el 72,8 % de los petersburgueses prefiere conservar el nombre actual.

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Del mismo modo, el 67 % de los residentes de Volgogrado se opuso a la modificación en un sondeo publicado en 2023 por el centro demoscópico estatal VTSIOM. EFE