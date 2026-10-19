La UE insiste en que Rusia no quiere la paz ante posible reunión entre Putin, Trump y Xi

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Bruselas, 19 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) insistió este lunes en que Moscú sigue sin querer la paz en Ucrania, ante la posible reunión para hablar de ese país entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump.

"Por supuesto, hemos visto las noticias sobre la propuesta de Putin de mantener conversaciones con los presidentes Trump y Xi. Seamos muy claros: si Putin quisiera poner fin a esta guerra, podría poner fin a esta guerra hoy mismo y la guerra podría terminar hoy mismo", indicó el portavoz comunitario Christian Wigand durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

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El portavoz añadió que, "por desgracia, lo hemos visto recientemente en el contexto del anunciado alto el fuego energético: Rusia no ha dado señales de querer cumplirlo ni de avanzar en esa dirección".

Wigand recordó que, en su cumbre de la semana pasada en Bruselas, los líderes de los Veintisiete "dejaron muy claro que Europa tiene un papel clave que desempeñar en un futuro acuerdo" sobre Ucrania, y también que "defenderá sus intereses".

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Según informó este lunes el diario The Wall Street Journal (WSJ), Putin ha propuesto una reunión a tres bandas el próximo mes con sus homólogos estadounidense y chino para negociar un pacto en Ucrania.

No obstante, el Kremlin negó hoy mismo esa propuesta o cualquier acuerdo sobre una reunión tripartita en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en noviembre en el gigante asiático.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, expresó este lunes su rechazo a una posible reunión, que según fuentes citadas por el WSJ buscaría capitalizar el estrechamiento de la relación entre Putin y Trump después de que el líder republicano firmara el pasado viernes una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia decidido por el Congreso estadounidense.

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Según Trump, ese movimiento responde al "interés nacional". EFE