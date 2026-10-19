Agencias

La dana Adam provoca una veintena de retrasos en el aeropuerto de Palma

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El aeropuerto de Palma está registrando retrasos de vuelos a causa de las lluvias y tormentas que están afectando al archipiélago en las últimas horas.

En concreto, Sont Sant Joan Palma registra una veintena de retrasos de vuelos, tanto de salida como de llegada. De estos, dos son con destino a Eivissa, según los datos de Aena consultados por Europa Press.

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Enaire ha informado en redes sociales que las condiciones de meteorología adversa en todo el litoral mediterráneo y Baleares, provocadas por la dana Adam, están ocasionando regulaciones del tráfico aéreo por seguridad.

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