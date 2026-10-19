Investidos los fiscales generales de los nueve departamentos de Bolivia

Guardar

Las autoridades de Bolivia han presenciado este lunes la investidura de los fiscales generales de los nueve departamentos que tiene el país, en medio de la crisis desatada desde hace semanas en el estamento judicial a raíz de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el hasta ahora fiscal general, Roger Mariaca, y otros altos cargos de la magistratura por supuesta corrupción y narcotráfico.

En un acto celebrado en la ciudad de Sucre, Gabriel Quiroga ha sido investido fiscal departamental de La Paz, en sustitución del detenido Luis Carlos Torrez, que este mismo sábado ha sido condenado a seis meses de prisión preventiva acusado de narcotráfico y organización criminal.

PUBLICIDAD

El magistrado Jimmy López reemplaza a Aberto Zeballos al frente de la Fiscalía del departamento de Santa Cruz, habida cuenta de que este último se encuentra detenido desde principios de octubre en el marco de la misma investigación.

Junto a ellos han sido investidos Williams Sandy Copa, por la Fiscalía de Chuquisaca; Eddy Ordóñez en Cochabamba; Pablo Manrique, por Potosí; Aníbal Cabezas como nuevo fiscal departamental de Tarija; Franz Villegas, en el departamento de Oruro; Orlando Aramayo, por la Fiscalía de Beni; y Adriana Rodríguez Melena, fiscal departamental de Pando.

PUBLICIDAD

Durante el acto, el nuevo fiscal general de Bolivia, José Armando Urioste, ha enmarcado los nombramientos en una "transformación del Ministerio Público", asegurando que esta "no es solamente un discurso, queremos traducirlo en acción".

"Vamos a perseguir a cualquier persona que cometa delitos, en eso vamos a ser implacables. No vamos a tener ninguna tolerancia con la corrupción y ahí vamos a empezar por casa. No puede existir encubrimiento ni trato privilegiado para nadie", ha defendido.

PUBLICIDAD

Mientras, el vicepresidente, Edmand Lara, ha reclamado a los nueve fiscales "devolver la credibilidad a la justicia". "Quiero ser claro con esto: no importa quién haya recomendado al fiscal (general), lo que importa es lo que viene de aquí en adelante, yo creo que está dando señales de que la Fiscalía va a cambiar", ha considerado, unas declaraciones recogidas por el diario 'El Deber'.