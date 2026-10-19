Fujitsu se alía con el Estado de Nuevo México para crear un centro de investigación cuántica

19/10/2026 Firma del Memorando de Entendimiento (MOU) entre Fujitsu y Nuevo México ECONOMIA FUJITSU

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Fujitsu ha anunciado una colaboración con el Estado de Nuevo México, en el suroeste de EEUU, para establecer un centro de investigación en computación cuántica, según ha informado este lunes en un comunicado.

El nuevo centro llevará a cabo investigaciones avanzadas en hardware, software, algoritmos y teoría de la computación cuántica, además de impulsar iniciativas educativas y de desarrollo del talento para ampliar la cantera de profesionales especializados.

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La iniciativa combinará su experiencia en computación avanzada y tecnologías cuánticas con el ecosistema científico y de investigación del Estado de Nuevo México.

A través de proyectos conjuntos de investigación, prácticas profesionales y colaboración académica, el proyecto buscará crear nuevas oportunidades para estudiantes, investigadores e ingenieros en la economía cuántica.

Por su parte, el Estado de Nuevo México ha comprometido 150 millones de dólares (134 millones de euros) para apoyar inversiones junto a empresas interesadas en establecer o ampliar sus operaciones de computación cuántica.

Estas iniciativas persiguen atraer inversión privada, crear empleos altamente cualificados, reforzar la formación y captar talento de referencia en este ámbito.

En este marco, Fujitsu y el Estado de Nuevo México estudiarán posibilidades de investigación conjunta aprovechando la presencia de instituciones como los Laboratorios Nacionales Sandia, el Laboratorio Nacional de Los Álamos, la Universidad de Nuevo México y la Universidad Estatal de Nuevo México.

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Además, la tecnológica colaborará con el Quantum New Mexico Institute para impulsar un centro enfocado en algoritmos y sistemas cuánticos.

Las partes analizarán el papel de la computación de alto rendimiento basada en el procesador 'Fujitsu-Monaka' dentro de un entorno híbrido que combine computación cuántica, simulación, inteligencia artificial (IA) y computación clásica.

Este enfoque integrado permitirá acelerar el desarrollo de aplicaciones en ámbitos como la fabricación, la energía, los servicios financieros, la logística y el descubrimiento de materiales.